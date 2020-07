Quella canzone è angosciante: c'è una setta dietro la morte del prof di Crema?

Ancora avvolta dal mistero la morte del professore–musicista rinvenuto cadavere la mattina di lunedì 29 giugno in un cantiere edile in via don Primo Mazzolari, nel quartiere dei Sabbioni a Crema. Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti della squadra Mobile di Cremona e del commissariato di Crema, coordinati dal pm Davide Rocco: suicidio, omicidio e incidente. L’unica certezza è che la morte di Mauro Pamiro risale alla notte tra sabato 27 e domenica 28 giugno. Altro per il momento non è dato sapere. Il 44enne professore di informatica all’Istituto Galilei era stato trovato senza vita, scalzo e privo del cellulare.

Una morte avvolta nel mistero

Inizialmente il buco presente in fronte aveva fatto pensare a un foro di proiettile, idea era poi naufragata con l'esito dell’autopsia. A causare il decesso sarebbero invece state delle lesioni interne, mentre il buco in piena fronte sarebbe solo un’escoriazione. Si stanno ancora aspettando i risultati degli esami ematici effettuati sul corpo. L’interrogatorio di Debora Stella, la moglie 40enne della vittima, è stato per il momento rimandato, visto che la donna si trova tutt’ora ricoverata nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Maggiore. Si era infatti sentita male in caserma mentre stava ricostruendo le ultime ore di vita del marito. Da capire anche perché la Stella, grafica pubblicitaria indagata per omicidio come atto dovuto, non abbia denunciato la scomparsa del coniuge alle forze dell’ordine o allarmato parenti e amici.

La setta e il cd ritrovato nel cimitero