"Come ti sbagli", "Un errore". "Rissa" Giletti-Lucarelli

Questa sera ospite di Massimo Giletti a “Non è l’Arena” in onda su La7 ci sarà niente di meno che il dentista biellese di 57 anni, Guido Russo, che ha tentato di farsi vaccinare al centro vaccinale di via Carso indossando un corpetto in silicone. Un modo per ingannare i sanitari e riuscire a ottenere il tanto sospirato super Green pass. L’idea non ha però funzionato e ovviamente è stato smascherato.

L'ospite atteso

Ebbene, questa sera sarà ospite della trasmissione condotta da Giletti accompagnato dal suo legale, l’avvocato Max Veronese. Raggiungerà probabilmente gli studi in macchina, visto che treni e bus sono vietati ai non vaccinati. Poi, giunto a destinazione, per apparire in televisione dovrà ovviamente sottoporsi a un tampone. Eppure sarà il pezzo forte della puntata che cavalcherà probabilmente l’onda con una inchiesta sul certificato verde, le regole in vigore e i controlli che dovrebbero verificare se i cittadini sono in possesso o meno della certificazione rafforzata, entrata in vigore dal 6 dicembre, quando entrano in determinati luoghi o salgono a bordo dei mezzi pubblici.

Il Tweet della Lucarelli

Nel bel mezzo della puntata farà il suo ingresso anche il dentista di Biella che ha cercato di farla franca ingannando i sanitari e facendosi inoculare la dose di vaccino nel braccio finto. Il fatto che questa persona venga invitata in uno studio televisivo ha creato non poche polemiche e indignazioni. La prima a opporsi e a gridare allo scandalo è stata Selvaggia Lucarelli, che non ne passa mai una a Giletti. Appena venuta a conoscenza dell’imminente ospitata, su Twitter aveva subito scritto: "Ovviamente Mr Braccio di silicone ha già chiuso esclusiva con Massimo Giletti. Come ti sbagli" .

Il conduttore non ha però lasciato correre e ha risposto alla Lucarelli una volta interpellato da La Stampa: "Censurarlo è un errore". Queste le poche, semplici e secche parole scelte da Giletti per chiudere il discorso prima della sua serata. C’è da scommetterci che domani le polemiche continueranno ancora più vive. Ricordiamo intanto che il dentista si è beccato una bella denuncia per truffa, oltre alla sospensione dall’Ordine. L’uomo dal braccio in silicone è diventato famoso in tutto il mondo: le principali emittenti hanno infatti parlato di lui riportando il suo tentativo di truffa, dalla Cnn alla Bbc.