"Un gioco per la propria propaganda...". Travaglio sotto accusa per i banchi a rotelle

Non tutti se ne sono accorti, ma nelle scorse ore Marco Travaglio è tornato in tv al timone del programma Carta canta in onda sul Nove. Ad affiancarlo in conduzione c'è Selvaggia Lucarelli, con la quale il direttore de il Fatto quotidiano ha collaborato a lungo. Non è il quiz del secolo, ma di questo ne sono sicuramente consapevoli anche gli stessi conduttori. Tuttavia, pare che il programma sia funzionale a Marco Travaglio per continuare nella sua operazione di "supporto esterno" al Movimento 5 stelle, come dimostra l'ultima puntata andata in onda nei giorni scorsi.

Usare la scusa di un gioco (?)

per la propria propaganda... pic.twitter.com/zsDGt3Ngt1 — Massimo Falcioni (@falcions85) July 22, 2022

Il video è stato estrapolato e diffuso sui social da Massimo Falcioni, che nel suo tweet ha fatto notare: " Usare la scusa di un gioco (?) per la propria propaganda ". Nei fatti, Marco Travaglio, ben noto sostenitore appassionato di Giuseppe Conte e del M5s prima maniera, ha posto una domanda al concorrente in gara relativa al ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina. Il ragazzo avrebbe dovuto indovinare il nome del personaggio misterioso partendo da due indizi: ministra e rotelle. Un'associazione non difficile per chi, negli ultimi due anni, ha seguito almeno un minimo l'attualità politica, viste le vibranti polemiche che sono scaturite da quell'inutile spreco di denaro. Ovviamente, il concorrente ha risposto correttamente e a quel punto Marco Travaglio ne ha approfittato per fare la sua difesa d'ufficio, l'ennesima, di un provvedimento assurdo varato dal governo di Giuseppe Conte: " Potremmo cogliere l'occasione per chiarire che i banchi a rotelle furono ordinati dai dirigenti scolastici, non fu un'idea del ministro o del commissario Arcuri, come viene sempre raccontato ". Eppure, fu proprio il ministro Lucia Azzolina a menzionarli per la prima volta.