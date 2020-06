Gli aspetti più privati della Meloni: "Provo indifferenza per mio padre, devo tutto a mia madre"

Dopo Emanuele Filiberto di Savoia e Luigi di Maio, oltre a Elena Santarelli e Tommaso Paradiso solo per citarne alcuni, Maurizio Costanzo sulla sua poltrona ha ospitato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Sulla poltrona de L'intervista, il giornalista ha fatto accomodare l'unico leader donna del nostro Paese per una lunga chiacchierata nella quale i temi politici sono stati marginali rispetto al raccondo personale di Giorgia Meloni. L'intervista andrà in onda domani, giovedì 11 giugno, in seconda serata su Canale 5.

Inevitabile per Maurizio Costanzo e per Giorgia Meloni tornare sull'argomento coronavirus, un tema che ha monopolizzato gli ultimi mesi del nostro Paese non senza rumorose polemiche sull'operato del governo. Giorgia Meloni è stata una delle più critiche per come Giuseppe Conte e il suo esecutivo hanno gestito l'emergenza e non nasconde la sua preoccupazione per il futuro, soprattutto per quanto concerne l'economia del Paese. " Pare ci sia il rischio di una seconda ondata, la paura oggi è tanta parte della nostra giornata, ma l'Italia non può permettersi un altro lockdown ", ha spiegato la leader di Fratelli d'Italia da Maurizio Costanzo. L'emergenza economica in questo momento fa più paura di quella sanitaria, per le conseguenze sul lungo periodo che avrà la chiusura di marzo-aprile e non sarà sostenibile per il tessuto sociale del Paese un'altra serrata simile.

Chiusa la parentesi politica, Maurizio Costanzo e Giorgia Meloni hanno affrontato alcuni temi molto delicati della sfera personale della donna, tra i quali il suo rapporto con i genitori: " Non sono riuscita a odiare mio padre, ho provato sempre indifferenza per lui. Mi sono rammaricata del fatto di non aver provato una grande emozione per lui, nemmeno quando è morto. Ho rotto i rapporti con lui a 11 anni. A mia madre invece devo tutto, ha cresciuto due figli da sola ". Da sempre contraria alla legalizzazione delle droghe, Giorgia Meloni ha dichiarato con orgoglio di non averne mai fatto uso, nemmeno in passato: " Non ho mai voluto provare la droga per anticonformismo, mai fumato uno spinello, lo facevano tutti, secondo me sei alternativo se non fumi le canne ".