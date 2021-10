"Cosa faceva in gravidanza": i retroscena choc del delitto di Perugia

C'è una storia familiare complicata dietro la morte di Alex, il bambino di Perugia ucciso a coltellate per il quale delitto è ora indagata sua madre. Norbert Juhász, padre del piccolo, è disperato. Raggiunto da il Messaggero, l'uomo ha raccontato i retroscena di questa terribile vicenda. Lui è un cuoco tedesco, che da qualche tempo lavora in un’agenzia di organizzazione eventi. Per anni ha lottato in tribunale per avere l'affidamento del bambino, fino a riuscirci lo scorso 20 settembre. Ma a quel punto sua madre, Katalina Erzsebet Bradacs, ha deciso che non avrebbe rispettato la decisione dei giudici e con poche cose è partita alla volta dell'Italia, dove poi c'è stato il tragico epilogo.

I carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto lo scorso 1 ottobre, quando la donna si è mossa a piedi, da Chiusi, fino a raggiungere Po' Bandino, frazione di Città della Pieve. È qui che, nei pressi di una cabina dell'Enel, avrebbe inferto 9 coltellate sul corpo di Alex, 2 delle quali mortali, prima di portarlo, ormai esanime, in un supermercato dicendo di averlo trovato in un campo. Nel frattempo, però, la donna aveva fotografato suo figlio, completamente insanguinato, e aveva inviato lo scatto al figlio maggiore, avuto con un altro uomo, invitandolo a riferire a Norbert Juhász: " Ora ha chiuso con suo figlio ".

Come è emerso nelle ultime ore, Katalina Erzsebet Bradacs è una donna con problemi psichici fin dal 2016. " Era già accaduto con il suo figlio maggiore, che però nel 2014 è stato portato via. Con Alex l’affidamento era comune, ma sfortunatamente non ha mai davvero assicurato il contatto. Lei non me lo faceva vedere. E con lui era cattiva ", ha detto Norbert a il Messaggero, rivelando alcuni dettagli di quella che ha i contorni di una tragedia quasi annunciata: " In gravidanza si tirava pugni in pancia. Ha minacciato di dargli fuoco. Solo per questo avrebbero già dovuto toglierlo a lei. E io ora ho perso il mio tesoro ".

L'uomo non ha dubbi che possa essere stata la Bradacs a uccidere il bambino: " Ha minacciato da tempo che avrebbe messo un punto, alla fine. Ha chiamato il suo altro figlio 18enne inviandogli una foto. Lui ha registrato la chiamata ed è andato alla polizia con quella foto. È stato orribile. In quello scatto Alex aveva la maglietta piena di sangue. E quegli occhi chiusi ". Nei giorni in cui la donna si trovava in Italia ha avuto alcuni contatti con Juhász: " La prima volta ha chiamato me il 30 settembre. Mi ha chiesto soldi, dicendo di essere in Ungheria, ma non era vero. Non diceva la verità. E io non glieli ho dati. Poi ha chiamato il figlio il primo ottobre, ha mandato quella foto, verso le dodici ".