Green pass, in arrivo sanzioni pesanti per lavoratori pubblici e privati

In arrivo giovedì prossimo in Consiglio dei ministri il nuovo decreto per l’estensione del green pass ai dipendenti pubblici. Il certificato verde sarà reso obbligatorio per i dipendenti della pubblica amministrazione, degli organi costituzionali, delle agenzie fiscali, degli enti culturali. Oltre ai lavoratori di federazioni sportive, fondazioni, istituti di ricerca, enti di previdenza.

Il piano del governo

I primi saranno gli statali, ma entro la settimana il decreto potrebbe comprendere anche il settore privato, compresi i lavoratori autonomi e i professionisti. Insomma, dopo il mondo della scuola, toccherà ai lavoratori a contatto con il pubblico, e poi anche alle imprese. In modo da fare un unico decreto legge, così da evitare possibili discriminazioni ed eventuali ricorsi. Il provvedimento dovrà essere inattaccabile sotto il profilo giuridico, e potrebbe entrare in vigore tra il 10 e il 15 ottobre, così da dare il tempo a chi ancora non si è vaccinato di poterlo fare.

In arrivo anche sanzioni molto severe, sia di tipo pecuniario che amministrativo. Le multe potrebbero andare dai 400 ai 1.000 euro e non si esclude la sospensione dello stipendio. Giancarlo Giorgetti, ministro per lo Sviluppo economico, ha parlato ieri di una discussione in atto all’interno dell’esecutivo per estendere il green pass a tutti i lavoratori, senza discriminare nessuno e senza creare divisioni. Il decreto in arrivo sul tavolo del Cdm di giovedì riguarderà gli statali e comprenderà quasi sicuramente tutti i dipendenti dei tribunali e la magistratura in toto. E forse verrà esteso anche a coloro che lavorano per la sicurezza, come la polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco, la guardia di finanza. L’obbligo di green pass potrebbe venire allargato anche alle società partecipate dallo Stato. Ancora in forse l’estensione ai privati.

In arrivo sanzioni pesanti