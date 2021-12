"Guardate le TAC dei no vax, sono devastanti": l'allarme di Bassetti in tv

L'Italia è nel pieno della quarta ondata ma, fortunatamente anche grazie ai vaccini, il suo impatto sulla popolazione è contenuto. Nonostante l'aumento dei casi giornalieri, che hanno superato le 20mila unità, gli ospedali non stanno subendo la pressione a cui si è assistito un anno fa. Tuttavia, negli ospedali continuando ad arrivare pazienti gravi che, in buona parte, non sono vaccinati. È Matteo Bassetti a mostrare gli effetti devastanti di una polmonite da Covid in un paziente che si trova ad affrontare la malattia senza lo scudo anticorpale del vaccino.

A Stasera Italia, il direttore della clinica Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova ha mostrato le Tac dei pazienti che attualmente sono ricoverati nel suo reparto e che combattono contro il Covid. " Le macchie bianche che si vedono segnalano che il polmone, in quelle zone, scambia meno aria, provocando la famosa fame d'aria che nei primi mesi della pandemia aveva spaventato molti pazienti ", h spiegato Matteo Bassetti, indicando nella Tac le zone colpite maggiormente dalla malattia.

Il direttore ha poi aggiunto: " In queste scansioni ci accorgiamo degli effetti devastanti che il virus ha sul polmone. Queste immagini le avevamo viste solo durante i primi mesi della pandemia e avremmo potuto non vederle più se le persone si fossero vaccinate. Bisognava vaccinare prima, ora siamo in piena quarta ondata ". Lo stesso messaggio, Matteo Bassetti l'ha mandato dalla sua pagina Facebook, pubblicando le lastre dei polmoni dei suoi pazienti e articolando ulteriormente il concetto, spinto dalla rabbia per quanto sta vivendo nel suo reparto: " Mi rivolgo a giornalisti, politici e predicatori vari che, occupando stabilmente la comunicazione contro il beneficio dei vaccini, pensano di avere la verita’ in tasca (e non solo). Cosa volete dire oggi a queste persone in fin di vita anche per colpa vostra? ".