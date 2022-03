Ha accoltellato i figli, poi il conforto religioso: gli attimi dopo la strage

Dopo aver ucciso i figli, Giada e Alessio, di 13 e 7 anni, Andrea Rossin avrebbe provato a chiedere conforto ad un religioso. Lo attesterebbe una telefonata partita dal suo cellulare attorno alle 7 di giovedì mattina, il giorno della strage, rimasta senza risposta. Nel frattempo i carabinieri stanno tentando di ricostruire la dinamica di quella notte insanguinata, notte che il papà omicida avrebbe trascorso insonne prima di armarsi contro le due giovani vittime.

La telefonata

Sarà l'autopsia, prevista per martedì mattina, a stabilire l'ora del decesso di Giada e Alessio. Intanto si cercano elementi, indizi o prove di quella che oggi, col senno di poi, sembrava una "tragedia annunciata". Perché Andrea Rossin, dietro quel corpo da bodybuilder e il sorriso smagliante, nascondeva delle fragilità. Un disagio psichico profondo a cui, di recente, si sarebbero mescolate farneticazioni sui vaccini e sugli ufo. Problemi che si erano aggravati da quando la moglie Luana lo aveva lasciato, esasperata dai suoi comportamenti. A quel punto il 44enne varesino avrebbe cercato conforto nella Chiesa Evangelica. Lo comproverebbe quella telefonata avviata dal suo smartphone alle 7 di giovedì mattina. Una chiamata effettuata, forse, dopo la strage e prima di farla finita con lo stesso coltello da cucina con cui aveva ammazzato i figlioletti. Stando a quanto riporta l'edizione odierna de Il Giorno, l'uomo avrebbe provato a contattare un religioso del Varesotto. " So che aveva frequentato saltuariamente una comunità della zona - spiega Massimo Quinto, pastore della Chiesa evangelica Bethel di Luino, quella più vicina a Mesenzana - io non lo conoscevo personalmente. Siamo rimasti tutti costernati ".

La disperazione di Luana