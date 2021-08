"Ha detto...", "Imbecille...": mega rissa in tv tra Romano e Sgarbi

Sono volati stracci tra Vittorio Sgarbi e Andrea Romano nel corso della puntata di Morning news, il nuovo programma di informazione estivo del mattino di Canale5 condotto da Simona Branchetti. A scatenare la forte reazione da parte del deputato del Partito democratico è stato l'intervento della virologa Maria Rita Gismondo. " Il Green pass è pericoloso e dannoso, è interpretato come un liberi tutti. Un positivo vaccinato e uno non vaccinato hanno esattamente la stessa carica virale e questo significa che la possibilità di diffondere il virus è assolutamente uguale. Sotto quest’aspetto il Green pass non ha alcuna utilità perché non distingue un vaccinato da un non vaccinato ", ha dichiarato l'esperta.

Parole che non sono piaciute ad Andrea Romano, fervente sostenitore del Green pass nella forma proposta dal governo Draghi, di cui anche il suo partito fa parte. " Mi fa molta, molta impressione sentire un medico che dice cose profondamente sbagliate ", ha ribattuto il deputato. Romano, quindi, ha corretto quanto dichiarato dall'esperta: " La Gismondo sostiene che un vaccinato ha la stessa carica virale di un non vaccinato. La dottoressa dovrebbe sapere perfettamente e se non lo sa dovrebbe informarsi, che chi è vaccinato corre un rischio molto, molto minore di contagiarsi con il Covid rispetto a chi non è vaccinato ".

L'esponente del Partito democratico ha proseguito: " Il Green pass non è uno strumento inutile, è come una patente e negli ultimi giorni sono più di 20 milioni le persone che hanno scaricato il Gp, queste sono polemiche sterili e inutili ". Ad Andrea Romano ha risposto Vittorio Sgarbi, contenstando quanto dichiarato dal dem: " Non sono un virologo come il dottor Romano. Mi fido ciecamente degli scienziati e della professoressa che dice cose avvedute anche se contraddette da un signore che fa il politico convinto di saperne di più. Mi sembra un paradosso che meriterebbe una litigata ma non si possono fare ".