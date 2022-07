"Ha importunato la mia fidanzata". E uccide il nigeriano a colpi di stampella

Assassinio choc a Civitanova Marche, dove uno straniero è stato ucciso a colpi di stampella da un uomo che non aveva gradito gli apprezzamenti fatti nei confronti della sua donna. Come racconta la Repubblica, tutto è accaduto questo pomeriggio, venerdì 29 luglio, lungo corso Umberto, strada principale della città. Immediato l'intervento delle squadre di soccorso della Croce Gialla di Recanati ma quando il personale è arrivato sul posto, per l'uomo, immigrato nigeriano, non c'era ormai più niente da fare. L'aggressore pare sia già in stato di fermo da parte delle forze dell'ordine. A ricostruire quanto accaduto dovranno essere gli uomini della squadra mobile della Questura di Macerata con la coordinazione del magistrato Claudio Rastrelli.

Raggiunto dagli agenti, l'uomo si sarebbe giustificato dicendo: " Ha importunato la mia fidanzata ". Prima dell'aggressione, tra i due ci sarebbe stato un diverbio, terminato con lo scatto d'ira dell'uomo che si è avventato sullo straniero con la sua stessa stampella. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, la vittima era Alika Ogorchukwu, un venditore ambulante di 39 anni molto noto in città. L'aggressore, invece, è un ragazzo italiano di origini campane. Ad assistere alla scena c'erano numerose persone, che hanno denunciato quanto accaduto e riferito alle forze dell'ordine quanto hanno visto. Anche molti negozianti sono stati testimoni di quanto accaduto e conoscevano molto bene Alika Ogorchukwu, che era una presenza costante nel corso principale di Civitanova Marche.

Alika Ogorchukwu era residente a San Severino ma si spostava spesso a Civitanova Marche, dove riusciva a guadagnare qualcosa in più rispetto alla città in cui abitava. I magistrati e le forze dell'ordine sono impegnati ad acquisire tutte le immagini delle telecamere di sorveglianza per acquisire i video che inquadravano il luogo dell'aggressione con l'obiettivo di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Alika Ogorchukwu, dalle parole di chi l'ha conosciuto, appare come un uomo tranquillo ed equilibrato. Secondo le testimonianze, Alika Ogorchukwu era di indole tranquilla e non avrebbe mai potuto scatenare una reazione così rabbiosa. Non aveva precedenti penali e utilizzava la stampella a causa di un incidente stradale subito anni fa.