La lite, gli anni difficili, il ritorno a casa: anche Harry e Meghan al capezzale della Regina

Harry e Meghan, duca e duchessa del Sussex, si stanno dirigendo verso Balmoral, in Scozia, per stare vicino alla regina Elisabetta le cui condizioni sembrano essere precipitate.

Come riferiscono i media britannici, i due hanno immediatamente interrotto il loro viaggio europeo. Sono volati dalla California solamente qualche giorno fa. Prima hanno presenziato al One Young World Summit, a Manchester e successivamente si sono spostati a Dusseldorf per gli Invictus Games. Questa sera avevano in programma di partecipare a un evento benefico programmato a Londra, il WellChill Awards. Ovviamente annullato per dirigersi quanto prima al capezzale di Elisabeth II, la regina d'Inghilterra più longeva di sempre. Per Harry, forse, semplicemente la nonna. Tornano così in Gran Bretagna per la prima volta dopo il Giubileo di Platino dello scorso giugno. Quella volta per festeggiare con tutti gli onori del caso il settantesimo anniversario dall'ascesa al trono della regina, questa volta potrebbe essere per salutarla e augurarle buon viaggio.

Harry incontrerà quindi suo fratello William. L'ultima volta che i due si sono parlati pubblicamente è stato al funerale del nonno, il principe Filippo avvenuto lo scorso aprile e poi a luglio quando hanno partecipato alla cerimonia di presentazione della statua di Lady D. Secondo i media britannici anche privatamente non c'è stato alcun contatto tra i due. Un tempo molto vicini, ora molto lontani. Per vari motivi: le accuse di Harry e Meghan nei confronti della famiglia reale in primis, senza dimenticare il documentario e il libro annunciato da Harry. All'interno dovrebbero esserci importanti rivelazioni su cosa sia davvero la famiglia reale. Pubblicamente contestati dai duchi del Sussex poiché antiquati, non coesi e soprattutto razzisti.

I dubbi sulla salute di Elizabeth II

Che ultimamente venisse nascosto qualcosa riguardo le condizioni di sua Maestà era piuttosto chiaro. Innanzitutto, per la prima volta in 70 anni di regno, non ha partecipato alla tradizione alla quale tiene maggiormente: l'udienza con il nuovo primo ministro britannico, Lizz Truss, quarantasettenne leader del partito conservatore nonché ex Segretario di Stato per gli affari esteri. Elisabetta ha preferito ascoltare i consigli medici e rinunciare al viaggio verso Londra ricevendo il quindicesimo primo ministro che ha governato sotto il suo regno proprio a Balmoral. La neopremier, in merito alla situazione, ha dichiarato: " I miei pensieri e i pensieri di tutto il popolo del Regno Unito sono per sua Maestà la Regina e per la sua famiglia in questo momento ".

La regina, poi, non ha preso parte neanche via Zoom al Consiglio Privato. Immediato il comunicato di Buckingham Palace: " Sua Maestà ha deciso di seguire il consiglio dei medici, e di riposare. Per questo il Consiglio Privato previsto per questa sera sarà riprogrammato". Senza dimenticare, infine, le continue visite di questa estate del principe Carlo nella residenza scozzese.

Inoltre, è stato anche annullata la tradizionale cerimonia del cambio della guardia fuori da Buckingham Palace. Avrebbe dovuto tenersi questa mattina. Senza dimenticare che tutti i giornalisti della Bbc sono vestiti in nero, come richiede il protocollo in queste occasioni. La radio-televisione di Stato britannica ha cambiato tutta la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulle condizioni di salute. Si tratta di uno dei passaggi, riportano diversi media d'oltremanica, previsti dal piano "London Bridge is down".