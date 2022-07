"Ho già raccolto 60 grammi...". La Sardina fa coming out sulla cannabis

Senza remore e senza il minimo senso di pudore, Mattia Santori ammette di coltivare cannabis in casa. Lo fa in spregio della legge, consapevole di agire al di fuori di quanto è consentito, ma anche consapevole del fatto che non verranno a bussargli a casa per un controllo. A ottobre è diventato consigliere comunale del Pd e come riporta la Repubblica, a margine degli Stati generali della cannabis che si sono tenuti a Milano, la Sardina ha dichiarato con soddisfazione: " Quest'anno ho già raccolto 60 grammi ".

Lo dice tra gli applausi, felice della sua impresa. Un amministratore locale che si esprime pubblicamente in tal modo, consapevole di agire illegalmente, è un paradosso ma nessuno sembra interessarsi a Mattia Santori: " Non solo la consumo, ma la produco per uso personale. Non è legale? Al momento per colpa dell'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti equipara l'auto coltivazione allo spaccio per cui io rischio sino a 6 anni di carcere: è assurdo ". Di assurdo, però, c'è il fatto che un esponente della giunta a maggioranza Pd di una grande città come Bologna parli di "colpa" riferendosi a una legge dello Stato alla quale tutti i cittadini devono sottostare. Tutti eccetto lui, a quanto pare.

E non ha esitato nemmeno a puntare il dito contro il parlamento, che a suo dire dovrebbe legiferare per rendere legale una consuetudine, " accettare una situazione che già esiste nel Paese ". Mattia Santori porta avanti la campagna "Cannabis talk" insieme ad altri consiglieri di maggioranza a Bologna della giunta Lepore sostenuta da Pd e M5s. A la Repubblica ha perfino spiegato come fa a coltivare le piantine in casa: " Acquisto i semi da un canapaio che paga le tasse, ho comprato le mie attrezzature, e tutto questo è già legale. In questo modo so dove vanno i miei soldi. Il mercato della cannabis alimenta la criminalità organizzata. Io non voglio che il mio consumo ricreativo di una canna ogni tre giorni vada ad arricchire un criminale ".