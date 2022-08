Influencer guadagna 400mila euro e percepisce il reddito grillino

Intascavano centinaia di migliaia di euro ma si dichiaravano disoccupati: è quanto scoperto dalle indagini del Nucleo di Polizia Economico -Finanziaria della Guardia di Finanza di Ravenna che sono risaliti a tre influencer e content creator che producevano guadagni online per oltre 400mila euro a nero, senza dichiararne un solo centesimo. Tra questi furbetti del web, poi ce n'era anche uno che percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza e adesso dovrà restituire oltre 16mila euro.

L'indagine

Tutto è nato dalla segnalazione delle banche su alcune sospette operazioni di riciclaggio individuate dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma verso 21 persone con cospicua liquidità e strani movimenti con l'estero anche se formalmente, agli occhi dello Stato, risultavano disoccupati. Da quel momento in poi il campo è stato ristretto a tre profili per attività sul web, tra social e siti internet. Come spiega l'Agi, a uno dei tre indagati residente a Ravenna è stato verbalizzata una contestazione poi trasmessa all'Agenzia delle Entrate mentre gli altri due stanno facendo i conti con la Guardia di Finanza di Roma e Napoli. Il residente nel capoluogo partoneo, poi, è anche il furbetto del reddito grillino che non gli sarebbe mai toccato se avesse dichiarato i guadagni superiori ai 150mila euro.

Il guadagno netto

I tre professionisti del web riuscivano a incrementare i loro ricavi dalle sedi amministrative estere degli stessi social network sui quali lavoravano ma ottenevano anche altri compensi con cariche di Postepay da parte dei loro follower quando questi acquistavano i contenuti che mettevano a disposizione in rete come video, foto, le dirette in streaming, ecc.). Tutto il ricavato veniva intascato " rigorosamente in nero ", evadendo in toto le casse statali. I servizi che svolgevano erano riconducibili ad attività di lavoro autonomi con qualifica di tipo artistico-professionale. Soltanto negli anni 2020 e 2021, la stima dei guadagni senza tassazione sono stati stimati in circa 400mila euro.

