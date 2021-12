Volantini no vax fuori dall'ospedale, il medico: "Avete il mio disprezzo"

Proseguono i raid dei gruppi no vax contro i punti nevralgici che, a loro avviso, sono i centri sensibili della dittatura sanitaria. Con elevata frequenza, e in tutta Italia, gli attivisti del gruppo V_V, che prendono spunto dal film V per vendetta, lasciano la loro firma sulle pareti e sull'asfalto, scrivendo frasi contro i vaccini e contro chi ne spinge la somministrazione. Uno degli ultimi raid è stato effettuato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, che durante la prima ondata è stato uno dei simboli della lotta contro il Covid.

Stavolta non si sono spinti fino a imbrattare le pareti dell'ospedale ma hanno lasciato dei volantini su ogni macchina del parcheggio. All'interno insulti e minacce contro i medici che da quasi due anni ormai lottano nelle corsie e nelle terapie intensive per salvare vite umane. " Chi collabora con la dittatura ne sarà anch’esso vittima! I vaccini uccidono! Il green pass è nazismo sanitario! Lotta con i vivi ".

Come dimostrano le minacce che quotidianamente compaiono sui social network, i medici e gli infermieri sono uno dei bersagli preferiti delle frange più estreme dei gruppi no vax. È comprensibile che ora anche i medici, dopo due anni di sacrifici, siano stanchi di essere presi di mira in questo modo. Sono passati dall'essere gli eroi della pandemia all'essere i nemici contro i quali combattere, per il semplice motivo che si affidano alla scienza per salvare vite umane e cercano di sensibilizzare la popolazione alla vaccinazione.