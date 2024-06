I nostri valori in cinque riforme

Ascolta ora 00:00 00:00

L' altro ieri è nata la mia seconda nipotina. Il suo nome è Penelope, è (...)

(...) una bella bambina, dolce e sorridente. L'ho abbracciata soltanto per pochi minuti, e poi ho ripreso a correre per questa importante campagna elettorale per le elezioni europee. Lo faccio per lei, per tutti i bambini come lei. Per i nostri figli e i nostri nipoti. L'Europa non è un tema astratto Quello che avverrà in Europa già oggi, riguarda direttamente, ma riguarderà ancora di più in futuro, la vita quotidiana di ciascuno di noi e delle nostre famiglie. Nessuna nazione europea può affrontare da sola sfide come le guerre, le crisi economiche, le epidemie, l'immigrazione incontrollata, il cambiamento climatico. L'Italia con i suoi 60 milioni di abitanti sarebbe solo l'undicesima provincia della Cina per grandezza. Possiamo confrontarci alla pari solo unendo le nostre forze fra europei, a difesa dei nostri valori.

Io sono un patriota, vengo da una famiglia di militari, l'Italia per me è sacra. Ma proprio per questo sono un convinto europeista. E in Europa noi lavoreremo per queste riforme: l'armonizzazione fiscale Ue su imprese e lavoro, che potrà far calare le tasse in Italia; la creazione del mercato unico dell'energia Ue, per ridurre il costo delle bollette in Italia; sanità europea per acquisti comuni, come con i vaccini Covid, per permettere prezzi accessibili ai medicinali, a partire dagli antitumorali; un fondo europeo per la politica industriale, un fondo per transizione verde e digitale, la difesa; l'aumento del Fondo Sociale Europeo per giovani, per lavoro sicuro e salari migliori.

Forza Italia, come l'ha voluta Silvio Berlusconi, fa della sua appartenenza al Partito Popolare Europeo un motivo d'orgoglio e di identità. Siamo l'espressione italiana della maggiore forza politica europea, quella che continuerà a guidare le istituzioni europee.

Siamo lì perché siamo liberali, cristiani, riformatori, garantisti e naturalmente europeisti e atlantisti (le due cose sono coerenti fra loro). Per questo votare Forza Italia significa votare per difendere le nostre libertà. Ma soprattutto per costruire il futuro di Penelope e di tutti i nostri bambini.

Antonio Tajani