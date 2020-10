Ma le idee non si possono fermare

Gentile Fausto, il 30 ottobre vi sarà la ricorrenza del primo anniversario dei tristi episodi avvenuti in via Verdi di fronte alla facoltà di Sociologia. A distanza di un anno, da studente di UniTn, sento il dovere di esprimere la necessità di ricordare due giornate nefaste per il pluralismo, per la libertà di espressione e per la democrazia all'interno del nostro Ateneo.

Il 30 di ottobre del 2019 niente più e stato che una rievocazione di anni bui che hanno coinvolto la città di Trento ed il nostro Paese; gli slogan, i cori ma anche il vestiario e l'atteggiamento, ricordavano il periodo in cui, in quella stessa facoltà, Renato Curcio e i suoi "compagni" costituivano le Brigate Rosse.

A distanza di un anno, mi duole notare che il rettorato poco e nulla ha fatto per punire e limitare i facinorosi "nipotini di Curcio". Erano state promesse punizioni esemplari che non sono mai arrivate nonostante le azioni dei gruppi di estrema sinistra fossero state premeditate, costruite e organizzate all'interno dei canali social (Facebook, Telegram, WhatsApp) dal collettivo universitario Refresh e dallo spazio organizzato Hurriya.

La nota positiva, Fausto, è che quegli eventi hanno risvegliato nei cuori e nelle menti degli universitari di buon senso, che hanno caro il valore della libertà e della democrazia, la voglia di ricostruire spazi aperti e plurali ove esprimere le proprie opinioni ma anche il proprio dissenso in maniera civile, pacifica e rispettosa.

In tal senso assieme ad altri studenti proporrò la conversione di quello che una volta fu lo spazio Hurriya, in un'aula dedita al dibattito, alla formazione e alla condivisione di idee e opinioni dove siano presenti tutte le forme del pensare, tutte le diverse visioni di mondo, ma dove sia chiaro e insito che non c'è e non ci sarà spazio per il radicalismo, per la violenza e per gli atteggiamenti che tutto sono tranne che parte di una comunità universitaria.

Grazie Fausto per il lampante esempio di perseveranza e resistenza pacifica che ci hai insegnato l'anno scorso.