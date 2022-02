Incubo sulle montagne russe: restano bloccati per ore a 32 metri

Una giornata di spensieratezza al parco divertimenti si è trasformata in un vero e proprio incubo ad alta quota per 9 persone. Al luna park belga di Plopsaland, a La Panne, nell'ovest del Paese, 9 visitatori, ossia 5 persone di nazionalità belga, 1 olandese e 3 tedeschi, hanno vissuto, intorno alle 17:30 locali, un pomeriggio drammatico mentre si stavano divertendo sulle montagne russe Ride to happiness. ll tracciato dell'attrazione incriminata si sviluppa a 35 metri di altezza, per quasi un chilometro in lunghezza, e lì si può raggiungere una velocità anche di 90 chilometri orari, con il più alto numero di inversioni in una montagna russa europea.

Mentre il convoglio con a bordo quelle 9 persone stava percorrendo il percorso stabilito, all'improvviso, raggiunta l'altezza di 32 metri, l'attrazione si è bloccata. L'incubo ad alta quota per quei visitatori è alla fine durato sei ore. Le operazioni di salvataggio sono infatti durate a lungo, sia a causa della complessità della tecnica di soccorso utilizzata sia per colpa delle sferzate inflitte dalla tempesta Eunice.

Nel dettaglio, le squadre di pronto intervento hanno deciso di recuperare quelle nove persone montando una gru parallelamente alle montagne russe bloccate. Tuttavia, le operazioni di montaggio hanno impiegato molto tempo in più a causa delle forti folate di vento dovute proprio a Eunice. I passeggeri sono così rimasti per 6 ore a 32 metri di altezza in balia del freddo e della pioggia, martellati dalle folate.

Solo alle 21:00 è quindi effettivamente cominciata l'evacuazione dei nove passeggeri intrappolati, con l'ultimo di loro che è stato portato in salvo a terra intorno alle 23:30. La causa che ha scatenato il malfunzionamento della giostra non è stata ancora rivelata dalle autorità locali.