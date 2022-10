Instagram chiude migliaia di account. Ecco cosa sta succedendo

Mattinata travagliata per gli utenti Instagram che hanno visto i loro followers scendere vertiginosamente senza un apparente motivo. Oggi 31 ottobre centinaia di migliaia di account sono stati disabilitati, non soltanto quelli appartenenti a persone che non si loggavano da più di novanta giorni, ma anche di persone che utilizzavano l'app abitualmente. In poco meno di dieci ore, moltissimi iscritti hanno lamentato una perdita di followers innaturale.

La categoria degli influencer è stata la più colpita. “Migliaia di utenti persi in pochi minuti - scrive un utente con oltre quarantamila followers sotto un post - Account bannati senza motivo”. “ Mi è arrivata questa mattina una strana notifica - racconta un altro utente - diceva che il mio account era stato sospeso per sempre, nonostante io abbia sempre rispettato scrupolosamente i parametri del social network, dopo un paio di riavvii dell’app mi ha fatto loggare (entrare n.d.r.) senza problemi” . Un problema che non ha colpito soltanto i grandi di Instagram, anche gli utenti con pochi followers hanno lamentato il problema. “Mi hanno tolto venti followers in due ore” , scrive un ragazzo. È molto probabile che i followers persi oggi non vengano riassegnati dall’app. Quei pochi utenti che sono riusciti a riattivare i propri account hanno smesso di seguire in automatico molti creators digitali.

I guai dell'ecosistema Meta

Le applicazioni dell’ecosistema Meta sembrano avere diversi problemi nell'ultimo periodo. Soltanto qualche giorno fa, WhatsApp - nota app di messaggistica dello stesso gruppo - è andata in down per diverse ore in tutto il mondo. Qualche mese fa a presentare dei problemi è stato invece Facebook. Molti utenti non hanno potuto aggiornare la bacheca per alcune ore, controllare le richieste di amicizia e i messaggi su messanger.

L'anno scorso il più terribile dei black out digitali

Poco più di un anno fa è avvenuto un gigantesco down di tutte le applicazioni proprietà dell’allora Facebook I.N.C. Per quasi una giornata non fu possibile entrare su Instagram o WhatsApp e gli utenti migrarono su Telegram, social di messaggistica di origine russa. Ad oggi in molti ricordano quel giorno come il più grande black out digitale mai avvenuto.