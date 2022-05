Intestato al dott. Lupo, "eroe" della pandemia, l'ufficio medico legale Inps di Bergamo

È stato inaugurato giovedì 19 maggio l'ufficio medico legale di Bergamo intitolato al dottor Rosario Lupo alla presenza, tra gli altri, del direttore regionale dell'Inps Lombardia Giovanni Di Monde. Un appuntamento importante, durante il quale si è discusso di sicurezza sul lavoro ma soprattutto del modo in cui le istituzioni si sono spese al fianco dei cittadini e delle imprese nella complessa gestione dell'emergenza sanitaria. Da questa esperienza sono nate nuove competenze che aprono le porte a nuove opportunità e anche di questo si è discusso con alcuni dei massimi esperti del settore in Lombardia. Rosario Lupo, al quale è stato intitolato l'ufficio, è stato uno degli "eroi" della prima ondata di coronavirus in Italia, quella che ha sferzato senza pietà la bergamasca. Aveva 65 anni ed era medico legale dell'Inps di Bergamo, particolarmente stimato e apprezzato.

Ad aprire l'evento inaugurale è stata Daniela Cutugno, direttore provinciale Inps di Bergamo, che ha accolto i presenti prima di tagliare il nastro e presentare la targa dedicata al dottor Rosario Lupo, al quale è stato intestato il nuovo ufficio, in memoria del suo impegno sul territorio. Si sono succeduti, poi, diversi interventi. Particolarmente apprezzato quello di Giovanni Di Monde, in prima linea fin dallo scoppio della pandemia, che ha esposto l'attuale situazione del comparto della previdenza sociale in Lombardia, un sistema complesso ma al tempo stesso molto ben rodato, che supporta migliaia di lavoratori quotidianamente. Sono intervenuti anche Roberto Lancellotti, consigliere d’amministrazione Inps, Silvio Vagnarelli, coordinatore regionale medico legale INPS e Antonio Maggio, responsabile dell'ufficio medico legale Inps di Bergamo.

Ha partecipato all'inaugurazione anche Claire Lupo, familiare del medico al quale è stato intitolato l'ufficio medico legale di Bergamo. Ai lavori hanno partecipato anche Enrico Ricci, prefetto di Bergamo, e Giorgio Gori, sindaco del capoluogo lombardo. Si sono, poi, susseguiti gli interventi di Massimo Giupponi, direttore generale Ats Bergamo; Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Lombardia; Alessandra Lanza, direttore regionale Inail Lombardia. Le conclusioni sono state affidate a Pasquale Tridico, presidente dell'Inps.