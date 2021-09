Intubate 3 donne incinte: "E rischiano pure i nascituri"

Tre donne incinte sono state ospedalizzate dopo aver contratto il Covid. Per due delle neo mamme si è resa necessaria l'intubazione mentre una terza è ricoverata in condizioni serie nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. " Il contagio è rischioso per il nascituro ", ha spiegato il direttore generale dell’Usl 2 trevigiana Francesco Benazzi al Corriere della Sera.

Intubate tre donne incinte

Secondo quanto si apprende dal Corriere Veneto, le tre donne incinte - tutte di origini africane - sarebbero giunte in condizioni critiche all'ospedale Ca'Foncello di Treviso. Due delle neo mamme sono state intubate per via di una severa insufficienza respiratoria mentre l'altra è ricoverata in condizioni severe ma, per fortuna, non ha necessitato della ventilazione assistita. Il contagio sarebbe avvenuto verosimilment in ambito familiare: nessuna delle tre si era vaccinata.

"Rischio aborto spontaneo"

Tra i risvolti più drammatici del contagio vi sono, senza ombra di dubbio, le eventuali conseguenze per il nascituro. Con l'aggravarsi delle condizioni, spiegano i ginecologi, non è da escludere il rischio di un aborto spontaneo. Per questo motivo, la Usl 2 di Treviso ha rivolto svariati appelli alle future mamme con l'invito ad aderire alla campagna vaccinale. " Ribadiamo l’appello a vaccinarsi — ha spiegat il direttore generale dell’Usl 2 Francesco Benazzi al Corriere della Sera — Il vaccino è sicuro per le donne incinte, mentre il Covid è infido. Il contagio mette pericolosamente a rischio il nascituro ".

Raddoppiate le prenotazioni per il vaccino

Con l'inasprimento delle sansazioni per coloro che siano sprovvisti di certificazione verde sui mezzi di trasporto e sui luoghi di lavoro, sono raddoppiate le adesioni alla campagna vaccinale. In Veneto, nelle ultime 48 ore, le prenotazioni per il vaccino sono aumentate del 40%. Alla luce di questi numeri entro il 30 settembre dovrebbe essere immunizzato oltre il 74% della popolazione trevigiana comprendendo anche i bambini sotto i 12 anni e le persone che non si possono vaccinare. Un piccolo, grande passo verso l'immunità di gregge.