Investito bimbo di 3 mesi in carrozzina, morto in ospedale

Incidente mortale verso le 15.30 di oggi, lunedì 28 marzo, a Padova dove un bimbo di soli tre mesi è morto travolto da un’auto. La mamma, una 34enne di origini marocchine, stava spingendo la carrozzina con dentro il suo bambino, Anas Zidane, nato lo scorso 27 dicembre. Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando un’auto è sbucata all’improvviso e il conducente, che stava affrontando una rotatoria, non si è accorto dei pedoni e li ha investiti. La tragedia è avvenuta in via del Plebiscito. Nonostante una frenata disperata la macchina ha centrato il passeggino e il bimbo è stato sbalzato e travolto dall'auto stessa. Sul posto il Suem 118 con a bordo i sanitari che hanno tentato la rianimazione del piccolo, e lo hanno quindi portato in ospedale a Padova in codice rosso, ma i medici del pronto soccorso Pediatrico non sono stati in grado di salvargli la vita a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

Giunto in ospedale in condizioni disperate

Il bimbo, giunto in condizioni disperate, è morto poco dopo le cure dei sanitari. La mamma, ovviamente sotto choc, è stata ricoverata nella struttura ospedaliera ma non avrebbe riportato ferite gravi. Sulla dinamica sta indagando la Polizia locale. Illeso, ma anche lui sotto choc, il conducente dell'auto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, il grave incidente è avvenuto alla rotatoria di via Plebiscito, tra via Duprè e via Bajardi, davanti al supermercato Aldi. Sembra che l’auto stesse arrivando dal centro della città e il conducente non si sarebbe accorto della madre con il suo bambino che stavano attraversando. Anas è stato sbalzato fuori dalla carrozzina e ha perso conoscenza. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni.

La mamma è sotto choc

La mamma, ferita lievemente, è stata comunque portata in ospedale in stato di choc. Oltre ai sanitari del Suem 118 sul posto sono giunti anche i vigili per fare i rilievi necessari ad appurare quanto successo. Come riportato dal Corriere del Veneto, il padre del bimbo è accorso in ospedale appena è venuto a conoscenza della tragedia. La coppia ha altri due figli, un maschietto di 8 anni e una ragazzina di 13. La famiglia, di origini marocchine, è in Italia da circa un paio d’anni. I vicini hanno raccontato che si sono subito integrati. Anche l’investitore, un uomo di 46 anni che vive in provincia di Venezia, è un loro connazionale. È stato denunciato per omicidio stradale.