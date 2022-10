Paura per Theo Hernandez: i ladri irrompono nella villa

Quando scende in campo, un calciatore professionista deve essere pronto a tutto pur di portare la propria squadra alla vittoria. Un difensore, ad esempio, deve impegnarsi per proteggere la porta dagli attacchi degli avversari. Fuori dal terreno di gioco, però, le cose vanno in maniera ben diversa. Perché anche un grande professionista poco può dinnanzi a un improvviso assalto di malintenzionati che entrano in casa per rubare oggetti preziosi. Ne sa qualcosa il difensore del Milan Theo Hernandez che, impotente, ha dovuto subire un furto nella propria abitazione.

La vicenda è avvenuta intorno alle 21 di ieri sera quando una banda di malviventi è penetrata nella villa del calciatore situata a Cassano Magnago, in provincia di Varese. In quei drammatici momenti Hernandez era assente. Ma l’abitazione non era vuota. Erano, infatti, in casa la compagna e nota influencer Zoe Cristofoli, il figlio della coppia Theo Junior di appena sei mesi e due collaboratrici domestiche.

In base a una prima ricostruzione dei fatti pare che i ladri fossero quattro, tutti a volto coperto e armati di pistola. Possibile che i malviventi siano entrati dal retro della nuova casa. Una volta dentro, i banditi avrebbero aggredito la Cristofoli per costringerla ad aprire la cassaforte.

Si può solo immaginare lo spavento per i presenti che si sono ritrovati con malintenzionati in casa. I banditi hanno fatto razzia nell’abitazione portandosi via una refurtiva molto cospicua, forse alcune migliaia di euro, anche se il bottino del colpo non è stato ancora quantificato.

Subito sono partite le indagini. Sul caso sono al lavoro i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della compagna del rossonero. I militari, per dare un volto ai responsabili, stanno anche analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Hernandez è solo l'ultimo di una lunga serie di calciatori a subire l’intrusione di ladri in casa. Solo due settimane fa a Torino era toccato agli juventini Vlahovic e Di Maria finire nel mirino dei banditi.