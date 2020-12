Italia ancora in zona rossa: ecco cosa si può fare. Da domani si torna arancioni

Oggi è l'ultimo giorno di zona rossa in Italia. Anzi, l'ultimo della prima tranche, visto che dal 31 dicembre tutto il Paese tornerà rosso per altri quattro giorni. Da domani, però, ci saranno tre giorni di zona arancione in cui sarà possibile godere di qualche libertà in più, anche se resta comunque una situazione di semi lockdown nel Paese. Ma oggi l'Italia è ancora rossa, quindi gli spostamenti dalle abitazioni sono consentiti solo per comprovati motivi, giustificati con un'autocertificazione. Resta comunque la possibilità di far visita a parenti e/o amici, purché questi si trovino all'interno della regione, ci si sposti in massimo due persone (minori di 14 anni e disabili esclusi) e non più di una volta al giorno.

Coprifuoco

Anche oggi vige il coprifuoco e continuerà a sussistere anche nei prossimi giorni, almeno fino al prossimo 6 gennaio. Permane l'obbligo di tornare a casa entro le ore 22 e l'abitazione non può essere lasciata prima delle 5 del mattino. I termini orari cambieranno solo il 1 gennaio, quando il coprifuoco sarà esteso fino alle 7 del mattino.

Shopping in zona rossa

Da oggi i negozi di alimentari e i supermercati torneranno operativi a regime secondo il loro usuale orario di apertura. Apriranno anche le farmacie e le parafarmacie, nonché le edicole e i tabaccai. Anche se zona rossa, oggi solleveranno le saracinesche anche i negozi che hanno l'autorizzazione ad aprire la domenica ma che non operano nel campo dell'abbigliamento, delle calzature e della gioielleria.

Parchi e attività motoria

In zona rossa si potrà passeggiare in un parco, purché si trovi in prossimità dell'abitazione. Qui si potrà anche svolgere attività ludica e ricreativa anche in gruppo, purché siano percone abitualmente conviventi. Necessaria l'autocertificazione.

Volontariato

È possibile fare volontariato nella propria città senza limiti di orario. Questo è considerato un motivo valido per lasciare la propria abitazione a qualunque ora anche nelle zone rosse, purché riconnesse ad associazioni o enti che operano nell'ambito della sussistenza per le persone bisognose.

Visite ad amici e parenti

Le coppie possono far visita ad amici o parenti anche in zona rossa, portando con loro i minori di 14 anni oppure i conviventi con disabilità e non autosufficienti. A bordo della vettura possono viaggiare solamente due adulti. Inoltre, ci si può spostare solo una volta dalla propria abitazione per le visite di cortesia e sempre nell'arco temporale compreso tra le 5 del mattino e le 22 di sera. L'unica deroga è fatta per gli abitanti dei comuni con meno di 5mila abitanti, che si possono spostare anche in un altra regione, purché la loro destinazione si trovi entro 30km dal loro domicilio e non sia un capoluogo di provincia.

Seconde case

I proprietari di seconde case possono raggiungerle purché queste si trovino all'interno dei confini regionali. In questo caso non vale la regola delle due persone in auto, purché a spostarsi a bordo della vettura siano esclusivamente i componenti dello stesso nucleo familiare. Nelle seconde case si possono accogliere per la notte ospiti in visita, purchè non siano in numero superiore a due.

Festeggiamenti

Non sarà comunque mai possibile organizzare feste, né in luoghi pubblici e nemmeno in luoghi privati.

Multe

Chi viene sopreso a violare le indicazioni di contenimento dei contagi rischia una multa tra 400 e 1000 euro.