MotoGP, Bezzecchi vince a sorpresa a Silverstone. Terzo Marc Marquez, fuori Bagnaia

Marco Bezzecchi riporta l'Aprilia al successo, vincendo a sorpresa il Gran Premio del Regno Unito, tra cadute, bandiere rosse, ripartenze e problemi tecnici. A sette giri dalla fine quando Fabio Quartaro, sembra lanciato verso la vittoria, arriva il colpo di scena. Il pilota francese su Yamaha viene tradito dall'abbassatore e deve lasciare la gara. Gara sfortunata anche per Pecco Bagnaia che prima va lungo in curva e poi cade ed è costretto al ritiro. Alla fine ne approfitta Bezzecchi che si impone davanti a Johann Zarco e Marc Marquez che vinc la battaglia con Morbidelli e allunga ulteriormente in classifica su Bagnaia e sul fratello Alex che chiude quinto alle spalle del'italiano. A chiudere la top ten Acosta, Miller, Marini, Aldeguer e Di Giannantonio. Nella classifica del mondiale piloti Marc Marquez sale a 196 punti, Alex Marquez é secondo a -25, mentre Bagnaia scivola a -72.

GOD SAVE THE BEZ



La gara

Tira forte il vento a Silverstone. Dalla pole scatta Quartararo che ha scelto la soft davanti e la media dietro, al suo fianco Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Marc Marquez apre la seconda fila con la doppia media. I colpi di scena sconvolgono subito gli equilibri della gara. In partenza va subito fuori Alex Marquez, che alla prima curva perde l'anteriore e scivola fuori pista. Ne approfitta il fratello Marc, balzato in testa davanti a Quartararo e Bagnaia. Poco dopo finisce fuori pista anche il Cabroncito. A quel punto una perdita d'olio in pista fa scattare la bandiera rossa. Gara interrotta. Rientrano tutti ai box e si riparte con una gara più corta su 19 giri.

Una bella fortuna per i fratelli Marquez, che da regolamento possono rientrare in pista con la seconda moto. Bagnaia parte benissimo ma Quartararo resta in testa, Poi Marc. Scivola nelle retrovie Alex. Poi si scatena Jack Miller: passa Marquez e Bagnaia e si mette in seconda posizione. Marc e Bagnaia scivolano al nono e decimo posto. Tante sbavature per Pecco, che con una scivolata saluta la gara a sedici giri dalla gara. In testa Quartararo e Miller poi Zarco e Bezzecchi. Guidano i piloti con gomma soft, quelli davanti con la media dovranno rimontare. Sale in cattedra Bezzecchi, che sale in seconda posizione.

A dodici giri dalla fine il distacco da Quartararo è oltre cinque secondi. Comincia a risalire Marc Marquez, in bagarre con Morbidelli per il quarto posto. I colpi di scena non sono finiti. Quartararo alza il braccio per un problema tecnico e deve abbandonare una gara che aveva in pugno. Balza in testa Bezzecchi, a seguire Zarco e Marquez.

A tre giri dalla fine Zarco è in calo e Marc mette nel mirino il secondo posto ma deve guardarsi dal ritorno di Mordidelli. Le sorprese però sono finite. Vince Bezzecchi davanti a Zarco e Marc Marquez. Poi Morbidelli e Alex Marquez. A chiudere la top ten Acosta, Miller, Marini, Aldeguer e Di Giannantonio.