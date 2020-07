Ivrea, sgrida 17enne che è senza mascherina: autista aggredito sul bus

Dopo una serrata indagine, i carabinieri di Ivrea hanno individuato e segnalato alla Procura dei Minori un 17enne che la scorsa settimana, si era reso responsabile di atti di violenza nei confronti di un conducente di un bus dell’azienda di trasporti pubblici Gtt, Gruppo torinese di trasporti.

A far perdere la testa al ragazzo è stata una banale richiesta da parte dell’autista del mezzo. Quest’ultimo, infatti, aveva invitato il giovane passeggero ad indossare la mascherina, così da tutelare la salute di tutti gli altri passeggeri. Ma quella esortazione non è piaciuta al 17enne che, in preda alla rabbia, ha scatenato il caos a bordo. Il minore ha prima rivolto una serie di pesanti insulti al conducente dell’autobus e, poi, in un crescendo di follia ha preso a calci la paratia in vetro che protegge la postazione dell’autista.

Solo a quel punto, appagato dalla insensata violenza, l’esagitato è sceso dal mezzo e si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri, utilizzando le informazioni fornite dall'autista e visionando le riprese delle telecamere di sorveglianza installate sull’autobus, sono riusciti a risalire al minore che è stato segnalato per violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

Questo è il terzo episodio simile accaduto ad Ivrea nel giro di poche settimane. Qualche giorno prima due ragazzi di 20 e di 22 anni, residenti a Ivrea e Samone, erano stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ivrea con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, per aver aggredito, in pieno centro della città, un autista di un autobus Gtt e un cittadino di 55 anni che,vedendo la scena, era intervenuto in aiuto del conducente del mezzo.