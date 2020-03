L’amore al tempo del coronavirus: la lettera di Katya al papà

L’amore di una figlia per il proprio padre, e viceversa, esiste e fa notizia anche adesso, in periodo di emergenza per coronavirus. Anzi, forse è ancora più forte il rumore silenzioso che fa, perché riesce per un momento a mandare via la paura. E a far pensare solo a quelle poche righe, quel post affidato a Facebook per spiegare a un genitore anziano perché la propria figlia ha deciso di non fare i bagagli in fretta e furia e, come altre persone, prendere al volo l’ultimo treno per raggiungere il Sud Italia.

Perché è proprio questo che è accaduto a Milano nella tarda serata di sabato scorso, 8 marzo. Molti, timorosi di dover rimanere per forza in Lombardia a causa delle misure prese contro l’epidemia, hanno preferito correre in stazione e salire sui treni, incuranti del pericolo che poteva derivare anche ai loro familiari che volevano raggiungere. Katya invece ci ha pensato bene. E alla fine ha deciso di non partire per amore del suo papà, l'uomo più importante della sua vita, che avrebbe potuto contagiare.

L'amore per il suo papà

Katya è originaria di Reggio Calabria ma vive in Lombardia da molto. Insegna matematica in una scuola elementare. Suo padre invece vive in Calabria. A lui sono rivolte quelle parole racchiuse in un post sulla pagina Facebook della giovane. “Caro papà, in queste ore tutti stanno scappando da Milano per raggiungere i loro cari giù. Io non l’ho fatto. Non pensare che non ti ami… ti amo talmente tanto che ho deciso di starti lontana. Mi dici che stai bene e stai prendendo tutte le precauzioni necessarie, e va bene così. Ti amo a distanza” queste le sue parole ricche di amore per un papà lontano chilometri. Che non saprà quando potrà riabbracciare.

La tentazione è stata forte