"Tregua pasquale, poi la pace". L'appello del Papa per la domenica delle Palme

Per la prima volta dopo due anni, dall'inizio della pandemia, Papa Francesco è arrivato a bordo della 'papamobile' e ha fatto un giro tra i fedeli in piazza San Pietro, al termine della messa per la Domenica delle Palme. La piazza era gremita e il Pontefice, sorridente, ha salutato le persone presenti assiepate lungo le transenne, circa 50mila.

Al termine della messa della Domenica delle Palme e della Passione del Signore, in piazza San Pietro, il Papa ha lanciato un appello per l’Ucraina: “Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale”. Ma non per ricaricare le armi e riprendere a combattere, no. Una tregua per arrivare alla pace, attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche sacrificio per il bene della gente. Infatti che vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di macerie?" . Dal sagrato di San Pietro Papa Francesco si è poi rivolto ai fedeli annunciando che a breve si sarebbero rivolti alla Madonna nella preghiera dell'Angelus.

"Nulla è impossibile a Dio"

Infatti, come spiegato dal Santo Padre, fu proprio l'Angelo del Signore che nell'Annunciazione disse a Maria ‘Nulla è impossibile a Dio’, “anche far cessare una guerra di cui non si vede la fine, una guerra che ogni giorno ci pone davanti agli occhi stragi efferate e atroci crudeltà compiute contro civili inermi. Preghiamo su questo" , ha aggiunto Bergoglio, che ha ricordato che ci troviamo nei giorni che precedono la Pasqua, durante i quali ci stiamo preparando a celebrare la vittoria del Signore Gesù Cristo sul peccato e sulla morte. Ha poi ripetuto queste ultime parole, sul peccato e sulla morte, per voler sottolineare non su qualcuno e contro qualcun altro, “ma oggi c'è la guerra perché si vuole vincere così, alla maniera del mondo perché così si perde soltanto. Perché non lasciare che vinca Lui? Cristo ha portato la croce per liberarci dal dominio del male, è morto perché regnino la vita, l'amore, la pace", ha concluso il Pontefice.

L'omelia del Papa