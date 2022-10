Rom cerca di derubare un turista: bloccata con una mossa

Momenti a dir poco concitati mercoledì scorso nel pieno centro di Venezia, quando una ladra rom decisa a mettere a segno l'ennesimo borseggio ha invece dovuto fare i conti con un turista per nulla intenzionato a farsi derubare.

La scena dello scontro fra i due è stata registata, e il video della baruffa ha fatto in poco tempo il giro del web. Protestano, invece, i veneziani, stanchi di un fenomeno, quello del borseggio, fin troppo diffuso fra le strade della loro bella città.

Il fatto, come anticipato, è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 12 ottobre in campo della Guerra, a poca distanza da campo San Zulian e in pieno centro storico. Erano quasi le ore 14 quando la ladra, puntata una coppia di turisti, è entrata in azione. Ad essere presa di mira è stata una donna olandese, nello zainetto della quale la rom ha infilato le mani, sicura di riuscire a impossessarsi di un facile bottino.

Peccato per la ladra che il compagno della vittima si sia reso conto della situazione. In maniera fulminea, l'uomo è riuscito a catturare la malvivente, dando origine a una violenta colluttazione che ha presto attirato l'attenzione di tutti coloro che si trovavano in quel momento in campo della Guerra.

Nel video divenuto virale, si vede il turista afferrare la giovane ladra, che urla e tenta di liberarsi menando colpi. Tutto inutile, dato che l'uomo riesce facilmente ad atterrarla e poi a bloccarla, tenendola ferma in attesa che arrivino le forze dell'ordine. Tutto sotto lo sguardo sorpreso di veneziani e turisti. Qualcuno addirittura applaude.

Alla fine si avvicina la moglie dell'uomo, che sembra quasi pregarlo di non esagerare. Si vede anche intervenire un'altra donna, forse la complice della ladra, ma viene immediatamente allontanata. Secondo la testimonianza di alcuni, la giovane rom viene tenuta ferma per quasi un'ora per consentire l'arrivo della polizia locale.

La borseggiatrice è stata quindi affidata agli agenti di polizia, che hanno provveduto a portarla via. La coraggiosa impresa del turista, immortalata dai passanti, ha invece fatto il giro della rete.