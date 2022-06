Il ladro seriale della Brianza: così rubava i citofoni "vip"

Un ladro seriale di citofoni "vip" è stato arrestato a Seregno, comune in provincia di Monza Brianza. In seguito a numerose segnalazioni giunte al 112, i carabinieri si sono messi sulle tracce del malvivente che rubava costosi citofoni in ottone, alcuni dei quali del valore commerciale intorno ai mille euro, per poi poterli rivendere a pochi euro. L’uomo, un 49enne brianzolo, è stato alla fine fermato nel centro della cittadina dai carabinieri della Compagnia di Seregno, che lo hanno intercettato proprio poco dopo l’ultimo furto e arrestato. Dopo aver subito un processo per direttissima, all'uomo sono stati dati gli arresti domiciliari. sembra che tra le sue vittime ci siano anche alcuni politici e perfino un monsignore.

Colto sul fatto

Per riuscire a sorprendere il ladro seriale in flagranza di reato, i militari hanno pensato bene di organizzarsi in squadre in borghese e presidiare alcune vie del centro di Seregno, nella speranza di individuare il malvivente e coglierlo sul fatto. L'occasione si è presentata verso le 23.30, quando gli uomini senza le loro uniformi hanno notato un uomo che si stava allontanando in sella a una bicicletta rossa dopo aver rubato un costoso citofono in ottone che teneva sotto il braccio. Secondo quanto appurato in seguito, si trattava di un oggetto del valore di circa mille euro. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato nello zainetto appartenente al sospettato vari attrezzi da scasso e altri oggetti in ottone e alluminio, come maniglie, pomelli, probabilmente tutti di dubbia provenienza. Alle loro domande, dopo aver prima esitato nelle risposte, l'uomo ha confessato che aveva appena sradicato il citofono di una palazzina poco lontana.

Trovati 250 citofoni in casa

I militari hanno quindi avviato una perquisizione anche nell’abitazione del 49enne, nella quale hanno trovato e sequestrato poco meno di 250 oggetti in ottone, rame e alluminio, che erano stati minuziosamente divisi in base al materiale di cui erano fatti in diversi scatoloni. Con ogni probabilità erano già pronti per essere poi venduti a peso, e a un costo minore rispetto a loro reale valore di mercato. Notevoli i danni ai proprietari dei citofoni che si sono ritrovati, oltre al furto del costoso oggetto, anche un buco nel muro e il danneggiamento dei cablaggi dovuto allo strappo del prezioso oggetto.

La Procura della Repubblica ha quindi richiesto la convalida dell'arresto e il ladro seriale, dopo aver subito un processo per direttissima, è stato messo agli arresti domiciliari.