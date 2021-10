Lamorgese ci sei?, il caos green pass e Draghi: quindi, oggi...

- grandi scontri sul green pass. I portuali di Trieste se ne infischiano della proposta di avere tamponi e gratis e tirano dritto: o ritirate il decreto o blocchiamo il Paese. Questa sì che è una brutta gatta da pelare per SuperMario, che forse sta rimpiangendo il tranquillo autunno a Città della Pieve

- nel M5S al solito finisce a sportellate. Grillo, che ormai è ai margini del suo Movimento, prova a far notare che sul green pass lui la penserebbe diversamente. E lo fa anche con un post tutto sommato educato per i suoi canoni. Ma Sibilia, che invece nel neo contismo conta eccome, lo ha gelato senza appello. Come a dire: we, ciccio, qui comandiamo noi.

- sul palco dei no green pass ormai salgono poliziotti e magistrati. Ci manca solo un generale di corpo d’Armata e siamo a posto

- il video che mostra l’annuncio del forzanovista Castellino sull’assalto alla Cgil ha davvero dell’incredibile. Non ce l’ho con chi gestisce la sicurezza in strada, mica è colpa loro. Ma possibile che il dispositivo (dirigenti, questura, Viminale) non sia riuscito a impedire un atto criminale annunciato in diretta di fronte a migliaia di persone (e centinaia di agenti)? Cioè se domani l’erede di Bin Laden arriva a Fiumicino e dice “faccio saltare in aria un aereo”, che facciamo: lo fermiamo o aspettiamo che devasti pure lui la sede della Cgil?

- è seria invece la questione dei poliziotti senza green pass. Noi lo avevamo segnalato diverse settimane fa, ma non s’è mosso nulla. Da dopodomani 15-20mila agenti non vaccinati rischiano di dover rinunciare allo stipendio, e lo Stato al loro servizio. Tradotto: gli organici già ridotti all’osso rischiano di andare gambe all’aria. E se anche facessero i tamponi ogni 3 giorni, resta il problema - possibile - che la validità scada durante il servizio. Che fa il poliziotto, lascia scappare il ladro e non lo arresta perché è rimasto senza lasciapassare? Urge soluzione: Lamorgese, ci sei?

- sulla “poliziotta” ribelle va detta una cosa. Quando accusi i tuoi colleghi di aver picchiato i manifestanti, pur sapendo come funzionino quei servizi, beh: la stai facendo fuori dal vasino

- che ridere ripescare oggi le foto di Latina del 2016 quando l’Anpi e Forza Nuova, la stessa che oggi la sinistra vuole chiudere, manifestavano insieme contro il referendum. Devo dire che fu uno dei miracoli di Renzi: pacificare il Paese, pure partigiani e fascisti in corteo insieme contro di lui. Un mago

- arriva il dpcm sul green pass al lavoro. Le aziende non possono conservare quello del dipendente, ma devono controllarlo ogni giorno. Posso capire quello dei “tamponati”, ma per i vaccinati che motivo c’è? Basta registrare il giorno della scadenza e amen. Come sappiamo complicarci la vita noi, nessuno mai