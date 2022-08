"Cercasi personale dal seno grosso". E scatta la bufera sull'annuncio di lavoro

Sta facendo sempre più discutere in Nuova Zelanda l'annuncio di lavoro affisso dai responsabili di un bar. Oltre alle informazioni di rito, come durata e ruolo, l'annuncio riporta anche un altro importante requisito ovvero "candidate dal seno grosso ". Il locale in questione è lo Stumpers Bar & Cafe di Hokitika, cittadina del sudovest del Paese, ed è da giorni oggetto di accuse di sessismo.

L'annuncio recitava: " Cercasi personale per lavoro part-time nel bar. Si richiedono seno abbondante, grande sorriso e buona socievolezza. Ma le candidature sono aperte anche agli uomini ".

Anyone want a job in Hokitika? pic.twitter.com/0j8xpOCgSI — Jack Kevorkian (@kevorkian82) August 2, 2022

Dal momento in cui il foglio è stato affisso alle vetrine del locale, sono apparsi sui social i più disparati commenti. A fronte dei pochi utenti che hanno bollato quell'annuncio di lavoro come una goliardata e come una trovata del bar per attirare l'attenzione, la maggioranza del popolo del web ha espresso immediatamente disgusto per quanto scritto sul volantino.

Un utente infuriato ha scritto: " Non tornerò mai più in quel bar. Il suo humour è sessista e disgustoso. Gli uomini che si candidano hanno bisogno di misurare il loro pene per ottenere il lavoro? ". Un secondo ha aggiunto: " Presumo che 'buona socievolezza' significhi essere disposte a sorridere sempre in risposta a commenti sessisti e palpeggiamenti generali da parte dei clienti? ".

L'annuncio di lavoro messo a punto dal bar, secondo i media locali, potrebbe violare la legge nazionale sui diritti umani, in vigore dal 1993 e che afferma: " I datori di lavoro non possono preferire personale di un sesso specifico per ricoprire una posizione, a meno che il datore di lavoro non possa dimostrare che il genere equivale a una vera e propria qualifica professionale ".

Il controverso annuncio di lavoro ha persino attirato l'attenzione di alcuni politici della zona, che hanno affermato come la trovata dello Stumpers Bar & Cafe non rifletta affatto i valori della comunità di Hokitika.