Lapo Elkann: "Chi ha il Covid ed esce commette un crimine, dovrebbe andare in galera"

In un Paese in cui la confusione sul Covid aumenta ogni giorno e il trattamento della pandemia è diventato prevalentemente una questione politica, si alza anche la voce di Lapo Elkann. Il rampollo di casa Agnelli è intervenuto a Sky Tg24 e ha espresso la sua idea in merito alla ripresa dei contagi in Italia. Il pensiero del dirigente e imprenditore è molto secco e deciso, la sua posizione è netta in favore di tutte le misure adottate per il rallentamento della diffusione del Covid, anche di quelle più estreme.

" Chi aveva il covid e se n'è andato in giro, in un paese civile andrebbe in prigione. È un crimine ", ha affermato Lapo Elkann. Il riferimento è ai soggetti con casi conclamati di Covid, che nonostante l'imposizione dell'isolamento per la tutela della salute pubblica non esitano a uscire di casa, rischiando così di infettare altre persone. È un problema che si trascina dallo scoppio dell'epidemia e che rappresenta un rischio sociale. Con l'abbassamento dell'età mediana dei contagi, questo fenomeno riguarda sempre più spesso giovani e giovanissimi. Le cronache estive degli ultimi mesi hanno spesso raccontato di ragazzi che, dopo la conferma di positvità, non hanno esitato ad andare a ballare. L'assenza di sintomi è stata spesso la causa di questi comportamenti irresponsabili e Lapo Elkann non usa mezzi termini per stigmatizzarli.

" Il contagio è cresciuto nella fascia dei 20-40 anni, tra i giovani e tra coloro che non sono più tanto giovani. Vanno adottate misure più severe: se uno ha il covid e va in giro fregandosene, bisognerebbe fare una legge per mandarlo in prigione ", afferma perentorio l'esponente di casa Agnelli. Lapo Elkann in passato si è spesso reso protagonista di episodio poco responsabili ma, negli ultimi anni, l'imprenditore ha assunto una condotta molto più matura, soprattutto orientata verso la beneficenza. Ora Lapo è un uomo maturo e si spende quotidianamente per sensibilizzare gli altri, soprattutto i giovani.