L'appuntamento con la storia

Tutti a chiedersi che cosa possa fare l'Italia per aiutare l'Ucraina senza perdere sé stessa. Sul piano diplomatico sembra di capire che Giorgia Meloni si è data come obiettivo primario tenere insieme l'Occidente, cosa che va oltre il tenere insieme la sola Europa. Ci sono diverse definizioni di Occidente, quella che più ci riguarda è quell'insieme di Paesi che vanno dal Nord America all'Europa cattolica e protestante, dall'Australia alla Nuova Zelanda. Ed è chiaro a tutti che, non senza Trump ma senza l'America, l'Occidente perderebbe oltre che la sua forza militare ed economica il senso stesso della sua esistenza. È un'ipotesi assurda quella di spaccare l'Occidente, o meglio era tale fino a pochi mesi fa e a ben vedere quella di Trump è una fiammata partita da una brace che già ardeva sotto la cenere nel camino della geopolitica. È almeno dal 2017 che Putin gira intorno al «fallimento dell'Occidente democratico e liberale», in questo senso la sua è una guerra che va ben oltre l'Ucraina, un tentativo di spostare il baricentro dell'Occidente verso l'Europa orientale e ortodossa non contaminata, a suo dire, dal lassismo dei costumi, dal disprezzo delle identità e dal capitalismo, tutte questioni che come ben sappiamo negli anni gli hanno attirato le simpatie dei populisti nostrani. Ieri nel vertice di Londra il premier inglese Starmer e Giorgia Meloni di questo hanno parlato e su questo pare si siano trovati: primo, non dividere l'Occidente tra trumpiani e anti trumpiani; secondo, non abbandonare l'Ucraina al suo destino. Saranno conciliabili le due cose? C'è preoccupazione, è innegabile. L'obiettivo di queste ore e dei prossimi giorni è di evitare accelerazioni che portino a rendere incolmabili le attuali distanze tra i soggetti coinvolti, tenere sotto controllo le pulsioni perché non è certo con i colpi di testa che si può pensare di risolvere la questione.

In altre parole è il momento di dimostrarsi all'altezza del compito che la storia ha deciso di assegnarci. Salvare l'Ucraina, certo, ma anche il vecchio Occidente senza il quale nessuno di noi può pensare di avere un futuro così come fino a poco tempo fa immaginavamo.