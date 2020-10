Lattoferrina contro il Covid? "Mangia il nutrimento del virus"

La proteina contenuta nel latte materno, la lattoferrina, potrebbe aiutare a combattere il Covid-19. È la scoperta di uno studio, condotto dai ricercatori dell'Università di Tor Vergata, tra cui anche la dermatologa Elena Campione che, in un'intervista a Repubblica, ne ha spiegato il funzionamento.

" Era marzo, all'inizio del lockdown quando abbiamo cominciato a ragionare sul perché ci fosse questa enorme differenza di esposizione al virus che esiste tra gli anziani e i bambini ", ha raccontato la ricercatrice, che porta sulle spalle diversi riconoscimenti internazionali e una serie di lavori pubblicati sulle riviste scientifiche. E proprio partendo dai bambini è iniziata la ricerca: " Tutti noi veniamo al mondo con una immunità innata. Prima di compiere il terzo mese, i bambini non ricevono altra protezione che il latte della mamma. E proprio la lattoferrina è una proteina contenuta anche all'interno del latte materno ". La sperimentazione è partita da circa 100 positivi, con sintomi lievi o asintomatici, " che sono stati curati solo con lattoferrina. È stata l'equipe stessa di ricercatori ad andare casa per casa per somministrare la proteina ".

Così, hanno scoperto che la lattoferrina può avere effetti benefici e contribuire alla lotta contro il Covid-19. " Sappiamo che il virus Sars-Cov-2 si alimenta del ferro presente nell'organismo umano - spiega Elena Campione- La lattoferrina riduce il ferro e quindi mette il virus in una posizione di svantaggio ". In poche parole, questa proteina lascia il virus senza il suo nutrimento. Non solo, perché provoca due effetti: " Il primo in chiave di prevenzione, rendendoci molto più forti e quindi meno vulnerabili al contagio; il secondo in chiave di cura, perché abbiamo dimostrato che rispetto ai tempi medi di guarigione che arrivano anche a 30, 32 giorni, i pazienti ai quali viene somministrata anche la lattoferrina si negativizzano dopo 12 giorn i". Una precisazione, però, è necessaria: " Usciremo da questo incubo solo con il vaccino e il vaccino è la strada maestra per sconfiggere il Covid-19 ".