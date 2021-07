L'autista eroe: così ha salvato 25 bimbi dalle fiamme

Poteva trasformarsi in tragedia il viaggio di 25 bimbi a bordo di un bus che ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava in transito all'interno di una galleria. Fortunatamente l’autista dell’autobus si è reso conto di cosa stava accadendo ed è riuscito a far scendere i suoi giovani passeggeri prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Cinque le squadre dei vigili del fuoco intervenute per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'intera area coinvolta. La strada è stata chiusa e il traffico è stato deviato per permettere ai pompieri di fare i rilevamenti del caso.

In salvo i 25 bimbi

Il fatto è avvenuto questa mattina, verso le 10 di martedì 13 luglio, all’interno di una galleria lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega la città di Lecco alla provincia di Sondrio. La tragedia si è sfiorata all'altezza di Lierna, in provincia di Lecco. Il conducente del bus, dopo essersi accorto di cosa stava accadendo, è riuscito a fermare il mezzo e a far scendere velocemente tutti i 25 bambini che si trovavano a bordo. I ragazzini provenivano tutti dalla provincia di Como ed erano diretti a Livigno per prendere parte a un campo estivo.

Chiusa la Superstrada

Cinque le squadre dei vigili del fuoco che sono dovute intervenire per riuscire a domare l’incendio. Gli uomini del distaccamento di Lecco e Bellano hanno prima spento le fiamme e poi spostato e messo il bus in sicurezza. Secondo quanto emerso, tre automobilisti sarebbero rimasti intossicati in modo lieve e nessuno di loro ha avuto bisogno di raggiungere l’ospedale a bordo dell'ambulanza inviata sul posto dalla centrale operativa del 118. La Superstrada 36 è stata momentaneamente chiusa e le vetture dirette verso nord sono state deviate ad Abbadia Lariana, lungo la provinciale 72.

Le squadre sono ora al lavoro per rimettere in sicurezza la sede stradale e cercare di capire cosa abbia provocato l'incendio. I passeggeri a bordo del bus andato in fiamme sono comunque tutti illesi. Per loro solo un grande spavento. Uno dei vigili del fuoco intervenuti sul luogo ha fatto sapere all'AdnKronos che "probabilmente si è verificato lo scoppio di uno pneumatico e da lì è divampato l'incendio che ha avvolto completamente il mezzo. Al nostro arrivo i bambini erano già tutti scesi e in sicurezza".