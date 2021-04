"Buffoni, fateci riaprire". Protestano gli ambulanti, guerriglia a Montecitorio

I lavoratori di tutta Italia sono piegati a causa delle restrizioni anti-Covid. E da Nord a Sud sono scoppiate proteste e ristoratori, ambulanti e gestori di palestre e piscine sono scesi in piazza.

A Roma, il dissenso si è trasformato prima in tensione, fino allo scontro tra i manifestanti e le forze dell'ordine, schierate in assetto anti sommossa davanti a Montecitorio. Da alcune ore, erano davanti alla Camera diverse categorie di esercenti, che sono costretti a tenere ancora chiuse le loro attività a causa delle restrizioni decise dal governo per combattere la diffusione del nuovo coronavirus. I manifestanti hanno esordito con cori, a suon di " buffoni, buffoni " e " libertà ", per poi passare al lancio di fumogeni e alcuni oggetti, nel tentativo di sfondare il cordone di polizia. Le forze dell'ordine hanno respinto i manifestanti che stavano rovesciando le transenne attorno alla piazza e che sono tornati all'attacco poco dopo. Nel corso dei tafferugli, una donna ha accusato un malore, mentre anche tra la polizia risulta qualche ferito, come riporta AdnKronos. Un è stato ferito alla testa ed è stato portato via in ambulanza. Ci sono stati alcuni fermi da parte delle forze dell'ordine.

Proteste anche a Milano, dove un gruppo di ambulanti si è radunato davanti alla Stazione Centrale, per chiedere " immediati ristori " e lo stop alle restistrizioni, per poter tornare a lavorare. " Siamo gli unici ancora chiusi - denunciano, come riporta Repubblica - È giusto che riaprano le scuole, molti negozi riapriranno o non sono mai stati chiusi: noi chi siamo? I nemici sociali? ".