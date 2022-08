Lo schiaffo a Lea Garofalo, il killer può tornare a casa

Uccise la moglie dapprima strangolandola con un cordino e poi, sciogliendo i resti nell'acido. A distanza di 13 anni dall'omicidio di Lea Garofalo, Carlo Cosco, il marito killer, ha ottenuto il permesso di tornare a casa per fare visita alla madre anziana. L'uomo è tornato a Pagliarelle, frazione di Petilia Policastro (Crotone), scortato dagli agenti della polizia penitenziaria, circa un mese fa. Lo rivela oggi il Corriere.it.

L'omicidio di Lea Garofalo

Lea Garofalo, originaria di Petilia Policastro, fu uccisa dal marito il 24 novembre del 2009, a Milano. Cosco, all'epoca vicino agli ambienti della 'ndragheta, si vendicò della moglie dopo alcune denunce che la donna aveva sporto contro di lui. Lea aveva deciso di prendere le distanze dal compagno, intenzionato a intraprendere la "carriera" da boss a tutti costi. I due, al tempo, vivevano nella città meneghina e avevano una figlia poco più che adolescente, Denise. La donna, risucchiata suo malgrado nella vortice della malavita, decise di rivelare agli inquirenti i traffici illeciti del marito diventando un collaboratore di giustizia. Cosco non le perdonò l'affronto. Così, quando la moglie tentò di riallacciare i rapporti per via della figlia, si vendicò nel modo più brutale possibile: dapprima la strangolò, poi le diede fuoco e infine sciolse i resti nell'acido. Le ossa furono gettate in alcuni tombini di San Fruttuoso, a Monza, e ritrovate anni dopo il delitto. L'omicidio fu commesso in complicità con altre quattro persone. Carlo Cosco fu condannato all'ergastolo.

Il ricordo