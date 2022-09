Letta figura di palta, Totti (auto)gol e Musk: quindi, oggi...

- intervista imperdibile (si fa per dire) a Totti sulla separazione con Ilary. A parte il dettaglio di chi ha cornificato chi per primo, mi pare che la cosa più importante riguardi i dispetti che pare si stiano facendo. Lei avrebbe preso i Rolex di lui, lui avrebbe nascosto le borse di lei. Se ci separiamo io e mia moglie, lei al massimo può sequestrarmi la collezione di Topolino e io il cane. Non proprio lo stesso valore, ma si fa quel che si può

- i russi arretrano. Occhio perché vincere una battaglia non significa portare a casa la guerra (ne sanno qualcosa gli austriaci dopo Caporetto), però di certo qualcosa possiamo dirlo. Una cosa su tutte: che gli analisti convinti della superiorità russa, forse, chissà, si erano sbagliati

- da notare quello che dice Zelensky: “Avanziamo, ma Putin punta sull’inverno”. Attenti, perché questa guerra per ora è stata combattuta tra marzo e l’estate. All’inizio faceva freddo, ma si andava verso un miglioramento. Mesi di stallo invernale significano invece anche rafforzamento delle posizioni conquistate

- Renzi ha ragione: “Giorgia stai serena, ogni due anni ho fatto cadere il governo”. Sì, bene: sempre detto che è il migliore in tattica politica. Ma non rivendicherei questa capacità distruttiva. In Italia magari fa figo, ma al Paese serve stabilità, non balletti sull’altalena

- questa cosa del “rilascio una intervista perché devo tutelare i miei figli” funziona, ma è ipocrita. Penso che per i bimbi la cosa migliore sia il silenzio: non dev’essere un momento facile neppure se ti chiami Chanel Totti . Quello del Pupone mi pare un autogol

- Elon Musk: "Dormo non più di sei ore a notte e inizio i meeting all'una del mattino”. Pensa poveretti i suoi collaboratori. E poi: siamo sicuri convenga essere ricchi per vivere una vita così? Mah…

- lo avevo detto che sarebbe finita così: il bus elettrico si sarebbe fermato e Letta avrebbe fatto una discreta figura barbina, per non dire proprio di m... arrivando a un comizio senza il suo bus green

- parliamo di Basket. Serbia illegale, Italia eroica. Un premio per lo schema pensato da Pozzecco a fine secondo quarto: “Tutti fuori dal c…”. Facile