Letta insiste: "Saman? Un femminicidio"

L'evidenza dei fatti non smuove la sinistra dalla sua narrazione della verità, miope nell'accettare che quello di Saman Abbas non è un femminicidio ma è un delitto religioso perpetrato dalla famiglia della ragazza che non voleva sottostare all'integralismo islamico. Saman Abbas è morta perché non si è piegata al matrimonio combinato in Pakistan deciso dai suoi genitori, perché voleva vivere come le sue coetanee occidentali. È morta perché voleva essere libera di amare un ragazzo che non fosse quello scelto per lei dal padre. Non può essere definito un femminicidio escludendo il contesto il cui si è svolto, l'inquadramento religioso che Saman aveva più volte dimostrato di non voler seguire. Invece la sinistra prosegue su questa strada, come dimostrano le ultime dichiarazioni di Enrico Letta, ospite di Coffee Break, su La7.

" Da parte mia e da parte nostra non c'è soltanto una condanna durissima per quello che sembra essere un efferato femminicidio, ma la volontà di far sì che la giustizia trionfi, e la volontà che ci sia un segnale chiarissimo e molto netto e molto forte ", ha detto il segretario del Partito democratico. Enrico Letta non affronta mai il problema dell'integrazione culturale e non accenna minimamente alle motivazioni religiose dietro l'omicidio di Saman Abbas. Fa un giro largo, gira intorno a quella che è la questione centrale: " Non c'è nessuna possibilità di tollerare vicende drammatiche come quella di cui stiamo parlando in questo momento, con la vicenda accaduta a Novellara. Sono vicende rispetto alle quali io credo che dobbiamo essere molto netti tutti. Queste vicende ".