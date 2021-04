L'Eurojackpot festeggia 9 anni: venerdì in palio 48 milioni di euro

Festeggia 9 anni di vita l’Eurojackpot - il gioco con un unico montepremi in Europa, che ogni venerdì coinvolge milioni di persone in un’unica estrazione internazionale.

Era infatti il 6 aprile 2012 l’anno in cui l’Italia insieme a Germania, Finlandia, Danimarca, Estonia, Olanda e Slovenia, diede vita alla grande sfida per la conquista del jackpot milionario europeo. A questi Paesi sono poi seguiti gli ingressi di Spagna (dal 2012), Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Svezia (dal 2013), Repubblica Ceca e Ungheria (dal 2014), Slovacchia (dal 2015) e Polonia (dal 2017).

Da allora l’Eurojackpot è uno dei giochi di lotteria che più ha conquistato il pubblico italiano. I giocatori, infatti, ne apprezzano l’immagine moderna e autorevole, la semplicità della meccanica di gioco ma soprattutto il suo jackpot milionario, che cresce velocemente fino a raggiungere i 90 milioni, e fino a oggi ha distribuito 99 jackpot milionari con l’Italia che ha raggiunto la sesta posizione per numero di jackpot distribuiti conseguendo per ben tre volte la vittoria tanto ambita. E se la vincita del jackpot è un momento da ricordare per tutta la vita, certamente il più memorabile è stato proprio quello conseguito il 29 maggio 2020 a Rionero in Vulture (PZ) presso il Punto di Vendita Tabacchi Archetti in via Fiera 64, infatti, è stato vinto il jackpot di 33.290.606,90 euro con una giocata casuale da soli 4 euro. Il valore più alto assegnato in Italia ed è stata conseguita a poche estrazioni dalla ripartenza del gioco dopo la chiusura imposta dal lockdown.

Questa la classifica dei jackpot vinti

Germania: 44; Finlandia: 18; Danimarca: 7; Norvegia e Svezia: 5; Spagna: 4; Italia/Ungheria: 3; Slovenia/Slovacchia/Repubblica Ceca/Olanda: 2; Polonia/Croazia:1;Lituania/Lettonia/Islanda/Estonia: 0.

I jackpot in Italia

29 maggio 2020: jackpot del valore di 33.290.606,90 euro realizzato a Rionero in Vulture (PZ) con una giocata casuale da 4 euro presso il PdV Tabacchi Archetti in via Fiera, 64.

16 novembre 2018: jackpot del valore di 18.000.000 euro conseguito a Valledolmo (PA) con una giocata casuale da 2 euro presso il PdV Tabacchi Muscato in Corso Garibaldi, 155. In questo concorso il jackpot è stato vinto anche in Germania (2), Spagna e Finlandia per un totale di 5 jackpot vinti

16 agosto 2013: jackpot del valore di 15.541.392 euro vinto a Carate Brianza (MB) con una schedina 5 pannelli del valore di 10 euro presso il PdV Tabaccheria di Vaira in Via Donizetti, 31.

La sfida Eurojackpot è ogni venerdì con altri 17 Paesi europei alla conquista del jackpot che per l’estrazione di venerdì 9 aprile sarà pari a 48 milioni di euro, è solo un piccolo pretesto per provare a realizzare un sogno e per divertirsi e alleggerire con un sorriso le nostre giornate.

Come si gioca

Basta scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10, giocata minima 2 euro, pari a una combinazione. Potrà aggiudicarsi il jackpot milionario europeo chi centrerà la combinazione dei 5 numeri + i 2 Euronumeri. Il giocatore ha a disposizione 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1, e la probabilità di vincere almeno un premio è 1 su 26 (considerando tutte le categorie).

È possibile giocare a Eurojackpot tutti i giorni dalle 6 alle 23.55 (il venerdì fino alle 19), presso i punti vendita della rete Sisal distribuita su tutto il territorio nazionale o giocare nella modalità online sui siti autorizzati all’indirizzo www.eurojackpot.it.

I concessionari del gioco oltre a Sisal sono: Danske Spil A/S (Danimarca), i 16 operatori tedeschi del Lotto (Germania), Nederlandse Loterij (Olanda), Veikkaus Oy (Finlandia), Loterija Slovenije (Slovenia), AS Eesti Loto (Estonia), Once (Spagna), Hrvatska Lutrija (Croazia), Íslensk Getspá (Islanda), Latvijas Loto (Lettonia), Norsk Tipping (Norvegia), Olifėja (Lituania), Svenska Spel (Svezia), Sazka (Rep. Ceca), SzerencsejátékZrt.(Ungheria), TIPOS (Slovacchia) e Totalizator Sportowy (Polonia).