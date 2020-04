L'ipotesi della ripresa per età divide scienziati e giuristi

" Gli anziani sono la fascia effettivamente più fragile e avere verso questa fetta di popolazione una tutela maggiore è senz'altro indicato ". A sostenerlo è Massimo Antonelli, direttore della Rianimazione del policlinico Gemelli di Roma, commentando l'ipotesi dell'allungamento delle misure di isolamento. Ma non tutti sono d'accordo con il mancato allentamento delle misure per la fascia d'età più a rischio coronavirus.

L'Italia è il secondo Paese più vecchio del mondo, dopo il Giappone. " Nel 2020 - ha rivelato un esperto intervistato da Agi- il 7,5% della popolazione ha più di 80 anni (9% in Giappone, 5% nella media dei paesi più sviluppati) ". E tra le vittime del Covid-19, la percentuale più alta è quella degli over 60.

Per questo, si pensa anche a un modo per tutelare la fascia più anziana della popolazione, quando comincerà la fase 2, quella della ripresa del Paese. " È giusto proteggere chi è più esposto al contagio - ha detto a La Stampa Americo Cicchetti, direttore dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi universitari della Cattolica- Altrimenti riparte l'epidemia, non l'economia. Anzi, uno dei grandi errori è stato consentire, nella prima fase del lockdown, che i bimbi non andando a scuola si trasferissero dai nonni ".

Ma non tutti sono d'accordo con questo approccio e sul tema si scontrano giuristi e scienziati. Se da una parte c'è chi sostiene che le persone più anziane debbano essere maggiormente tutelate, dall'altra c'è chi è contrario alla definizione di misure diverse per gli over. Nella proposta per riaprire l'Italia, messa a punto dagli scienziati guidati d Roberto Burioni, non compare la differenziazione anagrafica.

Enrico Bucci, professore di biologia all'università Temple di Philadelfia sostiene, secondo quanto riporta La Stampa, che il contagio dipenda da " professione, densità di popolazione del luogo di residenza, abitudini social i", mentre il presidente della Società italiana di gerontologia suggerisce di " valutare con equilibrio gli effetti fisici e psichici che la quarantena sta già producendo sugli over. Se sono in buona salute, hanno un profilo di rischio inferiore a quello di un cinquantenne fumatore ". Anche il presidente della federazione degli ordini dei medici e firmatario della proposta Burioni, Filippo Anelli, non crede si tratti di un "problema anagrafico". E sostiene: " Quell'approccio è sbagliato e non risolutivo. Servono strumenti per capire il livello di immunità della popolazione e cure precoci a domicilio. Per tutti ".