Listeria nel prosciutto cotto: l'allarme del ministero della Salute

Dopo wurstel, tramezzini al salmone, pancake e gorgonzola, adesso è stato ritirato dal mercato un lotto di prosciutto cotto per possibile rischio listeria. L'ultima allerta listeriosi riguarda infatti un lotto di 'Prosciutto Cotto Alta Qualità Dolce Dop 150g' a marchio Sapor di Cascina, il numero 223467, con data di scadenza al 20 ottobre 2022. Come indicato nel comunicato, il motivo della segnalazione è dovuta a un richiamo per rischio microbiologico.

Dove viene venduto il prodotto ritirato

Il prodotto in questione, un prosciutto cotto, viene venduto negli esercizi commerciali Penny Market. La società produttrice è la Motta Srl di Barlassina, comune in provincia di Milano. La società ha effettuato il richiamo per "non conformità microbiologica: possibile presenza di Listeria Monocytogenes" . La notizia è stata riportata sul sito internet del ministero della Salute. Come si legge nel comunicato, l'avvertenza è di "non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per la sostituzione o rimborso entro il 20 ottobre". Nel comunicato viene inoltre precisato che "il richiamo interessa solo il lotto/scadenza sopra indicato".

Gli ultimi casi

Solo pochi giorni fa, lo scorso 14 ottobre, era stato ritirato dal mercato un lotto di gorgonzola dolce dop, sempre per possibile presenza di Listeria monocytogenes. Anche in quel caso i consumatori erano stati invitati a non consumare il prodotto e a riportarlo nel negozio in cui era stato acquistato. Una settimana prima vi era stato un richiamo simile che aveva riguardato delle confezioni di sei pancakes al cioccolato a marchio Bernard Jarnoux Crepier, lotto di produzione 256, sempre per "non conformità microbiologica: possibile presenza di Listeria monocytogenes".

Anche alcuni wurstel erano stati ritirati dagli scaffali, dopo che un 83enne era deceduto in seguito all'aver mangiato l'alimento poi ritirato dal mercato. L'anziano era infatti morto a causa del ceppo St 155, ritenuto il probabile responsabile del decesso di altre tre persone. Poche settimane fa ad avere la stessa sorte erano stati alcuni tramezzini al salmone e maionese del marchio "Gli Allegri Sapori", risultati anche questi contaminati sempre dal batterio della Listeria Monoctyogenes.

Quali alimenti possono venire contaminati

Ricordiamo ancora una volta che la Listeria monocytogenes è un batterio presente nel suolo, sull'acqua e anche nella vegetazione. Questo batterio può contaminare diversi alimenti, tra i quali troviamo il latte, la verdura, i formaggi soprattutto molli, le carni in particolare se poco cotte. Il batterio in questione è il responsabile della listeriosi.