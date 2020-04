Locatelli: "Riflessione per riaprire le scuole a settembre"

Sull'ipotetica data di riapertura delle scuole restano ancora molti dubbi: se entro il 18 maggio non verrà predisposto il ritorno sui banchi, l'esame di Maturità si svolgerà in modalità online con il solo maxi colloquio a distanza e quello di terza media sarà sostituito con una tesina da inviare ai professori. A stabilirlo è il decreto legge approvato recentemente dal Consiglio dei ministri e che contiene le misure che regolano la chiusura dell'anno scolastico. Nell'intervista rilasciata a Che tempo che fa su Rai 2, Franco Locatelli ha dichiarato: " Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno ". Tuttavia ha precisato che la decisione finale " spetta al governo ".

In questo caso le lezioni a distanza dovranno tenersi fino alla fine: perciò Lucia Azzolina ha sottolineato che tale modalità " è una soluzione per affrontare l'emergenza, ma è l'unica possibile ". Mentre nel primo decreto era solamente opzionale, ora è stata cambiata la normativa ed è diventata " un obbligo ". Il ministro dell'Istruzione ha affermato che darebbe una valutazione di otto su dieci alla scuola italiana per come ha fronteggiato questa situazione inedita: " Sarebbe inutile negare la condizione in cui si trovava la scuola quando l'epidemia ci ha investito. Ancora troppe disparità fra un istituto e l'altro, ma la scuola ha saputo reagire e dobbiamo esserne fieri ".

I test di sieroprevalenza

Ospite di Fabio Fazio, il presidente del Consiglio superiore di sanità ha voluto sottolineare l'importanza dei test di sieroprevalenza: risultano fondamentali per " acquisire informazioni su quale percentuale ha sviluppato anticorpi e su questo è in via definitiva la validazione dei test per scegliere quale applicare, siamo a buon punto per selezionare il migliore ". Locatelli si è detto però molto preoccupato dal possibile abbandono dei comportamenti individuali che fino ad ora ci hanno portato a limitare il numero dei ricoverati e a ridurre il numero delle vittime: " Se chiudere le attività produttive e attuare il distanziamento sociale e la limitazione delle libertà personali è stato doloroso, riaprire senza che il Paese torni nell'emergenza è un'operazione delicata ".