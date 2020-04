La maturità sarà online, niente esame terza media: ecco il nuovo decreto

Gli studenti potrebbero non tornare nelle proprie scuole: l'ipotesi è tanto drastica quanto concreta. A confermalo è stata Lucia Azzolina, che ha sottolineato a chiare lettere la gravità della situazione: far tornare 10 milioni di bambini e ragazzi in classe potrebbe essere molto rischioso, considerando che la battaglia contro il Coronavirus è ancora lunga. Perciò il ministro dell'Istruzione ha avvertito: " La politica sarà ancora più prudente della scienza e si assumerà tutte le responsabilità. Ma è chiaro che io ho bisogno di dati scientifici. Finché non ci sarà sicurezza, gli studenti non torneranno in classe ". Almeno per il momento non c'è una data precisa in cui il governo deciderà il futuro delle scuole ma agli alunni è stato rivolto un appello ben preciso, indipendentemente dallo scenario che si verificherà: " Stiamo chiedendo responsabilità a tutti, lo chiedo anche agli studenti: è necessario che studino e facciano bene ".

Mentre per l'esame di terza media è prevista la sostituzione con una tesina da inviare ai professori prima della fine dell'anno scolastico (lo si apprende dall'ultima versione del decreto disponibile), per la Maturità gli scenari sono più complicati: se si tornerà entro il 18 maggio ci sarà una prova nazionale di italiano " gestita dal Miur ", mentre la seconda prova " sarà preparata dalla commissione interna "; qualora non si dovesse rientrare ci sarà un'unica prova orale. La titolare del dicastero di viale Trastevere ha comunque precisato: " Tutti gli studenti saranno ammessi, ma questo non significa essere promossi ".

Lezioni a distanza anche a settembre?

Anche il virologo Roberto Burioni, intervenuto a Che tempo che fa, si è detto piuttosto dubbioso sulla possibilità di un ritorno a maggio. Il professore di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano sostiene che sia meglio " sbagliare eccedendo in cautela, piuttosto che nella direzione opposta ".

Ma in realtà c'è anche un'ulteriore ipotesi da prendere in considerazione: cosa succederebbe se il problema del Covid-19 si riproponesse anche in autunno? Le attività nelle scuole si riprenderebbero a distanza? La Azzolina ha assicurato che si tratta di uno scenario " a cui stiamo pensando ", anche perché va preso atto che " è difficile mantenere distanza tra studenti ", come dimostrano le " classi pollaio ". Intanto oggi, nel corso del Consiglio dei ministri, si discuterà di un decreto che farà riferimento " anche a questi aspetti " e la maggioranza dell'esecutivo " prepara la fine di questo anno scolastico " iniziando a pensare anche " all'inizio del prossimo ".

Le novità del decreto

Nel testo del decreto resta sempre una piccola speranza che si possa tornare in classe entro il 18 maggio: in tal caso l'esame di Maturità sarà più completo (prima prova, seconda prova e orale). Ma si tratta dell'ipotesi più lontana: ci si sta preparando per gli esami online, con il solo maxi colloquio e con la commissione interna per la valutazione. Tutti ammessi sì, ma il prossimo anno scolastico bisognerà recuperare. Stando a quanto appreso e riferito dal Corriere della Sera, rispetto alla bozza di giovedì scorso vi sono delle novità: nel complesso il voto terrà in considerazione la situazione emergenziale, valorizzando il lavoro svolto a distanza tra impegno e partecipazione. Infine il prossimo anno scolastico inizierà l'1 settembre o il 2, in classe o in modalità online.