Lombardia allo stremo: "Al governo chiederemo di chiudere tutto"

Negozi, uffici pubblici, aziende non coinvolte nei servizi essenziali e sport all'aperto: la Lombardia chiede di chiudere tutto. " È un sacrificio? Certo, ma non ci sono altre strade ". La linea traccia da Giulio Gallera nell'ambito della lotta al Coronavirus è chiara: sicuramente negli ultimi giorni vi è stata una lieve flessione, ma in Regione i decessi continuano ad aumentare. Tra oggi e domani verrà formulata una proposta sulla base della curva dei dati: " Siamo ancora di fronte a numeri enormi, a ospedali allo stremo, al limite: non arrivano più solo anziani, ma persone di 50, 40 anni ". Tanto che Guido Bertolaso, nominato consulente del presidente Attilio Fontana, è rimasto sorpreso: " Mi ha detto che una situazione del genere non l'avrebbe mai immaginata ".

L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, dopo aver chiesto una chiusura totale, è stato sommerso di telefonate da parte di amici e imprenditori che avevano espresso la loro contrarietà, ma ora molte aziende - presa coscienza della gravità della situazione - stanno chiudendo senza che siano obbligate. Perciò, qualora le condizioni non dovessero migliorare, al governo verrà fatta " una nuova proposta, partendo da quanto già chiesto ".

"Ci voleva più coraggio"

In molti sostengono che in giro " c'è ancora troppa gente ": la Regione ha pertanto attivato una tecnologia, in collaborazione con le compagnie telefoniche di rete mobile, che si basa sulla lettura delle celle telefoniche a cui si agganciano i telefonini. Una mossa per stanare i furbetti che Gallera, in occasione dell'intervista rilasciata a La Repubblica, rivendica: " Non viene violata la privacy. Il punto è che quattro persone su dieci in Lombardia, nonostante le restrizioni, ancora escono, si spostano di quartiere in quartiere o da una provincia all'altra ". Lui ha un figlio di 15 anni e ha ammesso quanto sia difficile impedire ai ragazzi di uscire di casa: " So che stiamo chiedendo un sacrificio grosso, ma purtroppo non ci sono alternative ".