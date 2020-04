Le bare e i militari per strada: così si combatte il coronavirus in Friuli-Venezia Giulia

TRIESTE - Il silenzio per i caduti, come in guerra, irrompe nella giornata grigia di Gemona del Friuli. I soldati in mimetica con le mascherine e guanti di protezione scattano sull’attenti davanti alle bare che spuntano dal cassone di uno dei tre camion militari. Le vittime del virus cinese sono arrivate da Bergamo, che non riesce a cremarle tutte. “Gemona non si è tirata indietro per i bergamaschi ricordandoci della solidarietà ai tempi del terremoto del 1976. Mai avremmo pensato a qualcosa del genere. Oggi la loro sofferenza è anche la nostra” dichiara il sindaco, Roberto Revelant. Nella mattinata fredda e uggiosa anche lui è sull’attenti, con la fascia tricolore, per salutare l’ultima volta i feretri. Il forno crematorio di Gemona, come altri in Friuli, riduce in cenere i caduti della pandemia.

L’esercito, che trasporta le bare, è impegnato sul fronte nord orientale del virus con lo schieramento di Strade sicure. A Trieste il prefetto ha chiesto e ottenuto 115 dragoni di rinforzo del reggimento Piemonte cavalleria schierato al fianco della polizia in città e lungo il confine con la Slovenia. Dall’inizio dell’emergenza si temono ancora di più i clandestini lungo la rotta balcanica. In realtà, dopo un’impennata in febbraio, nel mese di marzo gli arrivi sono diminuiti per paura del Covid 19. “Tutte le forze armate sono impegnate in prima linea al fianco dei medici e degli infermieri, che combattono la guerra contro il virus” sottolinea il colonnello Giuseppe Russo, comandante del Piemonte cavalleria. La Difesa ha messo a disposizione una struttura militare alle porte del capoluogo giuliano per la quarantena. All’interno le stanze per i positivi senza sintomi sono confortevoli con la tv e in riva al mare. “Non vedevo l’ora dopo giorni in ospedale” confessa un contagiato appena portato in ambulanza, che cammina sulle sue gambe.

A Trieste esercito e polizia mettono in piedi pattugliamenti e posti di blocco per controllare il rispetto delle restrizioni sulle uscite di casa. I volontari dell’Associazione nazionale alpini con i giubbottoni della Protezione civile distribuiscono mascherine lavabili casa per casa imbucandole nelle cassette della posta.

Anche la polizia locale fa la sua parte. L’equipaggio Alfa 7 controlla alle 8.30 del mattino lo scarso traffico sulle Rive sferzate dalla bora. In gran parte gente che va a lavorare con regolare autocertificazione. L’uomo al volante, che viene fermato con il figlio piccolo dietro sul seggiolino, non tira giù il finestrino. Da dietro il vetro mostra un codice sul telefonino, che lo identifica come positivo al virus, ma autorizzato ad andare a fare dei controlli medici. Non tutti rispettano le regole: pochi giorni fa è stata chiusa un’osteria dove si continuava a bere tranquillamente. “Qualche furbetto c’è sempre - racconta l’agente Monica Ceci - Ma il caso più inaspettato è quello di un tizio che ha violato i divieti per prendere un’ostia consacrata e portarla a casa alla moglie”.