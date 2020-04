Lucia Annunziata ricoverata allo Spallanzani: febbre alta e problemi respiratori

Non c’è ancora la certezza che si tratti di Covid-19 ma i sintomi ci sono tutti. Per questo motivo la giornalista Lucia Annunziata è stata ricoverata ieri sera all’ospedale Spallanzani per l’insorgere di febbre alta e difficoltà respiratorie. La giornalista è stata portata in ambulanza direttamente dalla sua abitazione romana all’ospedale dove gli è stato praticato subito un tampone di cui però non si conosce ancora l’esito.

La Annunziata ha da poco lasciato la direzione dell’Huffington Post, ma ha continuato a condurre anche durante l’emergenza Coronavirus il suo programma In mezz’ora , intervistando però gli ospiti tramite Skype come stanno facendo tutti gli altri programmi per evitare vicinanze e possibili contagi.

Al momento, secondo il bollettino medico dell'ospedale romano: “ I pazienti Covid 19 positivi sono in totale 172. Di questi, 25 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 223. Si stabilizza l’inversione del rapporto ricoverati Covid19 positivi/ Pazienti dimessi, ancora oggi più numeros i”.

In giornata sono attese notizie sull'esito del tampone alla Annunziata, che in questo momento non è perrò in terapia intensiva.