L'ultima circolare di Speranza: "Mascherine se la situazione peggiora"

Puntuale, come un orologio svizzero, con l’arrivo dell’autunno, fa nuovamente capolino l’argomento Covid-19, oggetto di una nuova circolare del ministero della Salute, molto probabilmente l’ultima del titolare del dicastero Roberto Speranza. Prima l’estate e poi le elezioni politiche avevano fatto sì che si abbassassero i riflettori sugli effetti del Coronavirus, ma adesso nella premessa del provvedimento, ancora una bozza al vaglio delle Regioni, si legge che “la pandemia non è ancora terminata” . L'ondata estiva di Covid-19, causata da Omicron BA.4 e BA.5, secondo i funzionari del ministero, potrebbe peggiorare con l’arrivo del freddo. In tal caso, se ci fosse un “grave impatto clinico e/o sull'assistenza sanitaria e/o sul funzionamento dei servizi essenziali” , si potrebbe tornare a rendere obbligatorio l’uso delle mascherine nei luoghi chiusi.

L’utilizzo dello smart working come risorsa anti Covid-19

Ripristinare l’obbligatorietà dei dispositivi di protezione individuale significherebbe fare un grosso passo indietro dopo il via libera alla cancellazione delle restrizioni avallato dallo stesso ministero della Salute ma, a quanto pare, il governo non sembra essere tranquillo. Nella circolare, infatti, c’è scritto che se i casi di ricovero per Covid-19 dovessero aumentare “si potrà valutare l'adozione temporanea di altre misure, come il lavoro da casa o la limitazione delle dimensioni degli eventi che prevedono assembramenti” . Per il ministero, “diversi fattori contribuiscono a rendere incerte l'evoluzione epidemiologica e le ricadute sul sistema sanitario in termini di domanda di assistenza” .

La preoccupazione per la comparsa di nuove varianti

Il timore è che la malattia possa diventare più aggressiva con la stagione fredda e con l’arrivo di nuove varianti, facendo aumentare anche la gravità clinica dei casi. “Sebbene l'evoluzione della pandemia sia allo stato attuale imprevedibile – è evidenziato nella bozza del documento – il nostro Paese deve prepararsi, per il terzo anno consecutivo, ad affrontare un autunno e un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie acute” . Per questo diventa indispensabile “evitare la congestione delle strutture sanitarie limitando l'incidenza di malattia grave, proteggendo soprattutto le persone più fragili e influendo su fattori modificabili per cui i sistemi sanitari e la società devono continuare ad adattare la loro risposta all'andamento epidemico del Sars-Cov-2” .

La campagna vaccinale