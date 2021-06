Il messaggio dei genitori di Nicola: il bigliettino in un bar

Ci vorrà ancora qualche giorno prima che Pina Paladino e Leonardo Tanturli, i genitori del piccolo Nicola, ritrovino la serenità familiare dopo il gran trambusto di questi giorni. Per questo motivo, molto probabilmente, hanno deciso di rinviare la festa in programma nei prossimi giorni. La coppia, che non dispone né di internet né dei social, ha fatto recapitare un messaggio al bar del paese indirizzato all'intera comunità di Palazzuolo sul Senio.

Il messagio dei genitori di Nicola

" Grazie a tutti ", recita il testo del bigliettino lasciato dai coniugi Tanturli al gestore del bar Quadalto, il primo locale pubblico dopo chilometri di campagna incontaminata. " Il bar di Quadalto è stato contattato dai genitori . - spiegano i gestori del locale - Ci hanno chiesto di pubblicare il ringraziamento più sentito a tutte le istituzioni e a tutte le persone che si sono prodigate per ritrovare il loro piccolo. In particolare ringraziano il sindaco Phil, il comandante Porfida, il parroco don Alessandro, che alla notizia del ritrovamento di Nicola ha suonato le campane e tutto il paese si è commosso perché ha capito che il piccolo era salvo. Vogliono ringraziare i cittadini di Palazzuolo e dei comuni limitrofi per l'eccezionale partecipazione veramente commovente ".

Le indagini

Al momento, i genitori del piccolo Nicola non risultano indagati. A quanto risulta, non sarebbero state mosse contestazioni di carattere penale né nei confronti del padre né della madre del bimbo. Gli accertamenti ordinati dalla Procura di Firenze sono stati delegati ai carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo, competente territorialmente per la zona del Mugello, e sono tuttora in corso. Il sostituto procuratore Giulio Monferrini ha chiesto una serie di informative agli investigatori e tutti gli atti ancora non sono stati trasmessi in Procura.

In base agli accertamenti preliminari fin qui svolti, non sono state ravvisate responsabilità penali a carico della coppia. Per indagare i genitori di Nicola per il reato di abbandono di minore non sarebbero stati trovati per ora elementi sufficienti per suffragare l'accusa. Molti degli elementi che erano apparsi incongruenti, dubbi o addirittura misteriosi nelle prima fase della ricerca di Nicola, con il passare dei giorni, dopo il suo ritrovamento, si vanno diradando. Ad esempio, la madre ha chiarito che il bimbo indossava i sandali e la maglietta perchè così era stata messo a letto la sera in cui è sparito.