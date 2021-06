"Non lo abbiamo più trovato nel letto", angoscia per un bambino scomparso a Firenze

È un mistero la scomparsa di un bambino di quasi 2 anni dalla sua casa di Campanara, frazione di Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze. I suoi genitori hanno dichiarato di essersi svegliati questa mattina e di non averlo trovato nel suo letto. Immediato l'allarme e l'inizio delle ricerche da parte delle forze dell'ordine, che stanno battendo a tappeto una vasta area del Mugello al confine con l'Emilia.

Al momento l'ipotesi che convince maggiormente gli inquirenti è quella di un allontanamento volontario del bambino, che potrebbe essersi svegliato prima dei genitori, uscendo dall'abitazione per poi addentrarsi nella boscaglia circostante la casa. Insieme ai carabinieri, che coordinano le indagini, si sono mobilitati anche i Vigili del fuoco, la Protezione civile, il Soccorso alpino e una squadra di volontari. Le forze dell'ordine stanno impiegando anche i droni e le unità cinofile per individuare il piccolo, ormai scomparso da diverse ore.

Campanara è una zona situata in alta collina, a 800 metri di quota. La cascina è raggiungibile solo percorrendo una strada sterrata. La famiglia è di origine tedesca e da qualche anno si è trasferita in questa zona isolata per svolgere l'attività di apicultori. La loro abitazione sorge a 2 Km da un ecovillaggio, di cui la famiglia non fa parte ma i cui appartenenti si sono mobilitati immediatamente per ritrovare il piccolo. Da diverse ore i sommozzatori dei Vigili del fuoco sono all'opera in un laghetto poco distante dall'abitazione. Si teme che il bambino, che pare sia abituato a muoversi liberamente in queste zone, vi sia scivolato dentro.

Le ricerche degli investigatori si stanno concentrando in un'area boschiva che circonda il casolare della famiglia. È qui che il bambino potrebbe essersi diretto dopo aver lasciato la cameretta. Ancora non è chiaro a che ora il bambino sia uscito di casa. " Non lo abbiamo più trovato nel letto ", avrebbero detto i genitori ai carabinieri, stando a quanto riportato da La Nazione. Gli inquirenti comunque non tralasciano nessuna traccia e l'obiettivo è quello di ritrovare il bambino prima che cali nuovamente la notte, riassicurandolo ai genitori nel più breve tempo possibile.

L'abitazione è isolata e nessuno al momento ha dichiarato di aver visto il bambino nelle ultime ore. Intanto anche un elicottero si è alzato in volo per supportare le ricerche del bambino nella zona del Mugello. A 21 mesi, difficilmente il bambino può percorrere lunghi percorsi da solo ma se si fosse allontanato nella notte, sarebbero ormai tante le ore lontano da casa.